Британський депутат просить Ліз Трасс вислати посольство РФ за заклики до вбивства "азовців"

Після вбивства полонених у Оленівці російські дипломати заявили про те, що слід страчувати полонених українських військових. Лейборист Кріс Браянт назвав це закликом до воєнних злочинів.

Британський депутат від Лейбористської партії Кріс Браянт просить главу МЗС країни Ліз Трасс вислати посольство РФ у відповідь на заклики дипломатів вбити полонених "азовців". Про це він написав у себе у Twitter.

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"Це має бути незаконно. Це заклик до воєнних злочинів. Настав час Великобританії відправити все посольство Росії назад у Москву", — зокрема, заявив він.

Так депутат відреагував на більш раннє повідомлення посольства РФ у Великій Британії про те, що слід страчувати полонених бійців полку "Азов". Російські дипломати розмістили свій заклик у Twitter. Поруч із постом є згадка від адміністрації соцмережі, що це повідомлення порушує правила "Твіттера" щодо розпалювання ненависті.

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"Бойовики "Азова" заслуговують на страту, але смерті не через розстріл, а через повішення, тому що вони не справжні солдати. Вони заслуговують на принизливу смерть", — написали росіяни.

Там же дипломати прикріпили відеоролик із якоюсь подружньою парою нібито з Маріуполя, які розповідають на камеру, як їх "розстрілювали" бійці полку "Азов".

Реакція України

На пост російських дипломатів відреагував голова Офісу Президента України Андрій Єрмак. Політик підкреслив, що Росія — країна-терорист, і закликати до страти "можуть лише дикуни й терористи".

"Росія — це країна-терорист. У 21 столітті розповідати на дипломатичному рівні про те, що люди заслуговують на страту через повішення просто так — можуть лише дикуни й терористи", — прокоментував він скандальну заяву російської сторони.

Представник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, зі свого боку, заявив, що немає різниці між російськими дипломатами, які закликають до розстрілу українських військовополонених, і російськими військами, які роблять це в Оленівці. І ті, і ті є учасниками воєнних злочинів, наголосив український дипломат.

Нагадаємо, 29 липня Росія заявила, що ЗСУ вдарили по СІЗО з полоненими в Оленівці з РСЗВ HIMARS. Влада України заперечує обстріл барака та вважає, що так росіяни намагаються приховати тортури й страти українських військових.

Пізніше Служба безпеки України, ЗСУ, Головне Управління розвідки Міноборони й уповноважений ВРУ з прав людини офіційно відреагували на вибух у колонії. Представники вищезгаданих структур заявили, що скоєний вибух — це цинічний терористичний акт Російської Федерації, метою якого є приховування воєнних злочинів, дискредитація Збройних Сил України, зрив постачання західної зброї та підвищення соціальної напруги в українському суспільстві.