Україна розпочала процедуру повернення тіл загиблих у Оленівці полонених, — омбудсмен

Омбудсмен Дмитро Лубінець домагається, щоб його пустили в колонію. В Україні поки що перевіряють списки загиблих, опубліковані РФ.

Україна запустила процедуру повернення на батьківщину тіл військовополонених, які загинули в Оленівці. Про це розповіли в ефірі телемарафону, посилаючись на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

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Омбудсмен заявив, що хоче особисто перевірити умови утримання полонених у колонії в Оленівці та зібрати свідчення українців про те, що сталося.

Дмитро Лубінець вважає, що СІЗО в Оленівці порушує Женевські конвенції, адже кількість ув'язнених набагато перевищує норми. За словами Дмитра Лубінця, якщо окупанти відмовляться пустити українських експертів, то мають надати доступ міжнародним.

Уповноважений повідомив про офіційне звернення до Міжнародного Комітету Червоного хреста й Моніторингової місії з вимогою пропустити його на місце воєнного злочину. Він нагадав, що Червоний Хрест і ООН виступили гарантами безпеки, коли українських військових вивозили з "Азовсталі". Організації пообіцяли, що полонені зможуть повернутися додому в результаті обміну, і Україна закликає їх виконати зобов'язання.

[ + – ] Звернення Дмитра Лубінця до Червоного хреста Фото: Telegram

Крім того, Дмитро Лубінець наполягає на відвідинах поранених військовополонених, свідчення яких мають стати важливими доказами в розслідуванні. Їм належить розповісти, як ув'язнених переводили в барак, що згорів, що говорили, чим мотивували й так далі.

Дмитро Лубінець додав, що запропонував Тетяні Москальковій, уповноваженій із прав людини з Росії, разом із ним вирушити в Оленівку для максимально прозорого розслідування трагедії. У їхній присутності міжнародні експерти зможуть взяти проби ґрунту й інших матеріалів, щоб встановити справжню причину загибелі людей в Оленівській колонії.

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Уповноважений ВР запросив у Росії списки загиблих і поранених унаслідок інциденту, але країна-агресор їх не надала. Українська сторона знає лише приблизні цифри, але не прізвища загиблих.

Водночас Міністерство оборони Росії опублікувало на офіційному сайті списки загиблих і поранених військовополонених після трагедії в СІЗО в Оленівці. Патронатна "Ангели Азова" в Telegram пише, що поки не може ні підтвердити, ні спростувати російську інформацію, українська сторона перевіряє її достовірність.

"Імена поранених і загиблих в Оленівці ми повідомляємо сім'ям в індивідуальному порядку. Жоден український чи міжнародний інститут не може підтвердити чи спростувати списки, розміщені в російських ЗМІ", — наголошується в повідомленні.

29 липня Росія заявила, що ЗСУ вдарили по СІЗО з полоненими в Оленівці з РСЗВ HIMARS. Унаслідок події загинули 40 осіб (пізніше кількість збільшилася до 50) і поранено 75. Влада України заперечує обстріл барака та вважає, що так росіяни намагаються приховати тортури і страти українських військових.

Пізніше Україна оголосила вимоги до ООН щодо вбивства військовополонених в Оленівці. СБУ, ЗСУ, ГУР МО та уповноважений ВР із прав людини визнали вибух у СІЗО терористичним актом із боку Росії з метою приховати воєнні злочини та зірвати постачання іноземної зброї.

Американські аналітики вивчили кадри з місця вибуху в Оленівці та дійшли висновку, що HIMARS не могли спричинити пошкодження в бараку. Російська сторона показала уламки ракети, але ніяк не довела їх перебування саме в СІЗО.