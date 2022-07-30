Ракети HIMARS не могли спричинити пошкодження СІЗО в Оленівці, — ISW

Наслідки вибухів і пожежі не властиві роботі високоточної РСЗВ, яку Захід передав Україні, що вказує на брехню Росії.

Наслідки вибуху в слідчому ізоляторі в Оленівці, де загинули полонені українські військові з полку "Азов", не притаманні роботі реактивних систем залпового вогню HIMARS. Такого висновку дійшов американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму новому звіті, опублікованому на офіційному сайті.

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Аналітики вивчили відео з в'язниці в Оленівці, опубліковане спонсорованим Кремлем інформаційним агентством "РІА Новини", та стверджують, що показані там ушкодження не могли бути спричинені ударом HIMARS. Російське ЗМІ показало також фрагменти ракети від згаданої системи, але не надало жодних доказів того, що їх знайшли саме в Оленівці.

"Україна та Росія звинувачують одна одну в нападі, і наявні візуальні докази, схоже, підтверджують українську заяву більше, ніж російську, але нині ISW не може незалежно оцінити характер нападу або бік, відповідальний за нього", — наголосили в Інституті.

29 липня Росія повідомила про удар із боку ЗСУ по СІЗО в окупованій Оленівці Донецької області. Міноборони РФ заявило, що українські війська вистрілили з HIMARS по бараках, у яких утримували бійців "Азова" й інших військовополонених, у результаті 40 українців загинули, ще 75 отримали поранення. Позиція росіян така: Україна здійснила провокацію з метою запобігти здачі військовослужбовців у полон.

Влада так званої "ДНР" повідомила про 130 поранених і 53 загиблих. Ватажок бойовиків Денис Пушилін припустив, що українських полонених "ліквідували", оскільки вони почали давати свідчення проти Києва. Численні кадри зруйнованих будівель розповсюджують у російських ЗМІ.

Пізніше Генштаб ЗСУ спростував удар по СІЗО в Оленівці з боку України. Стверджується, що ЗС РФ самі цілеспрямовано атакували об'єкт на окупованій території, щоб приховати тортури та розстріли військовополонених, а також звинуватити українську владу в скоєнні воєнних злочинів. У центрі стратегічного командування ЗСУ додали, що система фіксує час і локацію кожного пострілу з М142 HIMARS, тому його не могли застосувати для обстрілу.

СБУ перехопила розмови бойовиків "Л/ДНР", згідно з якими ЗС РФ могли закласти вибухівку в Оленівці. Один із них зазначив, що не чув характерного звуку ракети, що наближається, перед вибухами.