"Заздалегідь заклали вибухівку": СБУ опублікувала аудіоперехоплення бойовиків про обстріл Оленівки

Епіцентр вибуху був усередині будівлі, а самі окупанти визнають, що територію установи українські військовослужбовці не обстрілювали.

Служба безпеки перехопила аудіорозмови, під час якої проросійські бойовики "Л/ДНР" підтверджують провину ЗС РФ в обстрілі СІЗО з українськими військовополоненими. Про це повідомляє пресцентр відомства.

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Обстріл колонії в Оленівці — перехоплення бойовиків "Л/ДНР"

У процесі розмов, як зазначає СБУ, бойовики припускають, що ЗС РФ могли закласти вибухівку на території СІЗО в непідконтрольній Україні Оленівці, на території якої були українські військовополонені. Один з очевидців також зізнається, що не чув підльоту ракети до будівлі — характерного свисту не було, а вибухи відбувалися власними силами.

До того ж, під час розмови проросійські бойовики "Л/ДНР" розповідають, що поряд із СІЗО окупанти розмістили реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", з яких обстрілювали підконтрольні Києву території, але вогню у відповідь з боку Збройних сил України не зафіксовано.

"Характерного приходу та прильоту снаряда, свисту не було. Тобто тут відбувалися вибухи (на території СІЗО в Оленівці — ред.). Дуже багато 200, 300. Кількість ми точно не знаємо. Ну, загалом, це все підлаштовано б**дь спеціально, зрозумів? Вижилі є, скоріше за все…І ще було три постріли автоматних, а після цього там була пожежа. Те, що вони це самі підлаштували — це дуже велика ймовірність, там і прильотів не було. Вони, скоріше за все, заклали заздалегідь вибуховий пристрій", — розповів один із проросійських бойовиків у процесі розмови.

У пресцентрі СБУ зазначають, що після попереднього аналізу відеороликів із колонії в Оленівці можна зробити висновок, що епіцентр вибуху знаходився всередині будівлі — стіни "погасили" вибухові хвилі й "уберегли" сусідні приміщення, в яких навіть уціліли вікна.

В. о. голови Служби безпеки Василь Малюк, коментуючи вбивство українських військовополонених, стверджує, що Росія не зможе перекласти відповідальність за цей злочин. За його словами, слідчі вже почали розслідувати факт "обстрілу" колонії в Оленівці в межах кількох проваджень.

"Яку б нісенітницю не вигадував ворог, щоб виправдати себе, всім очевидно — саме Росія винна у свідомому вбивстві українських полонених. Це підтверджують і перші наявні докази. Ми не пробачимо жодного р*шиста — на всіх чекає покарання", — резюмував Малюк, коментуючи удар по колонії в Оленівці.

[ + – ] На території колонії в Оленівці могли закласти вибуховий пристрій

Обстріл колонії в Оленівці — хронологія подій

29 липня Міноборони РФ повідомило про обстріл СІЗО в Оленівці, на території якого утримували українських військовополонених. Відомство Росії стверджувало, що по території установи було завдано ракетного удару підрозділами ЗСУ із застосуванням РСЗВ HIMARS.

Генштаб ЗСУ спростував заяву Міноборони РФ і заявив, що удару по колонії в Оленівці було здійснено російськими військами з метою дискредитації української армії. Обстріл установи з військовополоненими громадянами України, на думку штабу, є спробою приховати масові тортури та воєнні злочини.

Обстріл колонії в Оленівці в Офісі президента України також назвали свідомою провокацією ЗС РФ, яка була здійснена для дискредитації Києва та зриву домовленостей щодо обміну військовополоненими. Радник голови ОП Михайло Подоляк також попередив, що Росія незабаром може організувати такі теракти на українських територіях.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба, коментуючи обстріл колонії в Оленівці, закликав оголосити Росію країною-терористом.