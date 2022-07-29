Обстріл СІЗО в Оленівці з полоненими ЗСУ: Кулеба закликав оголосити РФ країною-терористом
Патронатна служба полку "Азов" встановлює дані загиблих військовополонених в Оленівці. Глава МЗС України заявив, що ЗС РФ скоїла жахливий воєнний злочин.
Світ має визнати Росію країною-терористом після обстрілу ЗС РФ колонії в окупованій Оленівці Донецької області, де окупанти тримали українських військовополонених. Про це написав у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Російські війська, за словами міністра, вчинили ще один жахливий воєнний злочин.
"Закликаю всіх партнерів жорстко засудити це грубе порушення міжнародного гуманітарного права та визнати РФ державою-терористом", — наголосив Кулеба.
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що росіяни спеціально вдарили по колонії в Оленівці, щоб дискредитувати ЗСУ та не допустити обмін військовополоненими.
Обстріл колонії в Оленівці ЗС РФ зробили для приховання свідчень про масштаби російських воєнних злочинів і тортур, яких дедалі більше, додав він.
Обстріл колонії в Оленівці — "Азов" встановлює дані загиблих українців
Патронатна служба полку "Азов" встановлює дані загиблих українських військовополонених в Оленівці, йдеться у повідомленні служби.
"З'ясовуємо імена загиблих і постраждалих по своїх каналах, на місце виїхав Міжнародний Комітет Червоного Хреста", — зазначила служба.
Будь-яка інформація з російських Telegram-каналів і ЗМІ про інцидент — це психологічна спецоперація проти "Азова" й українського суспільства, наголосили фахівці.
Обстріл колонії в Оленівці — Росія звинувачує Україну
Представники РФ відзвітували про 40 загиблих українських військовополонених і 75 поранених. Так звана "влада ДНР" у підконтрольних їм пабліках розповідала про 53 загиблих і про 130 постраждалих.
Нагадаємо, що 29 липня Міноборони РФ повідомило про обстріл СІЗО в Оленівці нібито бійцями ЗСУ з високоточних РСЗВ HIMARS.
Генштаб ЗСУ вважає обстріл росіянами СІЗО в Оленівці спробою приховати масові тортури та розстріли захисників "Азовсталі".