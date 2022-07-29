Обстріл СІЗО в Оленівці з полоненими ЗСУ: Кулеба закликав оголосити РФ країною-терористом

Патронатна служба полку "Азов" встановлює дані загиблих військовополонених в Оленівці. Глава МЗС України заявив, що ЗС РФ скоїла жахливий воєнний злочин.

Світ має визнати Росію країною-терористом після обстрілу ЗС РФ колонії в окупованій Оленівці Донецької області, де окупанти тримали українських військовополонених. Про це написав у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Російські війська, за словами міністра, вчинили ще один жахливий воєнний злочин.

"Закликаю всіх партнерів жорстко засудити це грубе порушення міжнародного гуманітарного права та визнати РФ державою-терористом", — наголосив Кулеба.

[ + – ] ЗС РФ обстріляли СІЗО, щоб приховати свідчення масштабів воєнних злочинів і тортур

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що росіяни спеціально вдарили по колонії в Оленівці, щоб дискредитувати ЗСУ та не допустити обмін військовополоненими.

Обстріл колонії в Оленівці ЗС РФ зробили для приховання свідчень про масштаби російських воєнних злочинів і тортур, яких дедалі більше, додав він.

Обстріл колонії в Оленівці — "Азов" встановлює дані загиблих українців

Патронатна служба полку "Азов" встановлює дані загиблих українських військовополонених в Оленівці, йдеться у повідомленні служби.

"З'ясовуємо імена загиблих і постраждалих по своїх каналах, на місце виїхав Міжнародний Комітет Червоного Хреста", — зазначила служба.

Будь-яка інформація з російських Telegram-каналів і ЗМІ про інцидент — це психологічна спецоперація проти "Азова" й українського суспільства, наголосили фахівці.

[ + – ] У Росії прозвітували про 40 загиблих і 75 поранених українських військовополонених після обстрілу СІЗО в Оленівці

Обстріл колонії в Оленівці — Росія звинувачує Україну

Представники РФ відзвітували про 40 загиблих українських військовополонених і 75 поранених. Так звана "влада ДНР" у підконтрольних їм пабліках розповідала про 53 загиблих і про 130 постраждалих.

Нагадаємо, що 29 липня Міноборони РФ повідомило про обстріл СІЗО в Оленівці нібито бійцями ЗСУ з високоточних РСЗВ HIMARS.

Генштаб ЗСУ вважає обстріл росіянами СІЗО в Оленівці спробою приховати масові тортури та розстріли захисників "Азовсталі".