Обстрел СИЗО в Еленовке с пленными ВСУ: Кулеба призвал объявить РФ страной-террористом

Патронатная служба полка "Азов" устанавливает данные погибших военнопленных в Еленовке. Глава МИД Украины завил, что ВС РФ совершили ужасное военное преступление.

Мир должен признать Россию страной-террористом после обстрела ВС РФ колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области, в которой оккупанты держали украинских военнопленных. Об этом написал в Тwitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Российские войска, по словам министра, совершили еще одно ужасное военное преступление.

"Призываю всех партнеров жестко осудить это грубое нарушение международного гуманитарного права и признать РФ государством-террористом", – подчеркнул Кулеба.

[ + – ] ВС РФ обстреляли СИЗО, чтобы скрыть свидетельства масштабов военных преступлений и пыток

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что россияне специально ударили по колонии в Еленовке, чтобы дискредитировать ВСУ и не допустить обмен военнопленными.

Обстрел колонии в Еленовке ВС РФ сделали для скрытия свидетельств о масштабах российских военных преступлений и пыток, которых становится все больше, добавил он.

Обстрел колонии в Еленовке – "Азов" устанавливает данные погибших украинцев

Патронатная служба полка "Азов" устанавливает данные погибших украинских военнопленных в Еленовке, сказано в сообщении службы.

"Выясняем имена погибших и пострадавших по своим каналам, на место выехал Международный Комитет Красного Креста", – отметила служба.

Любая информация из российских Telegram-каналов и СМИ об инциденте – это психологическая спецоперация против "Азова" и украинского общества, подчеркнули специалисты.

[ + – ] В России отчитались о 40 погибших и 75 раненых украинских военнопленных после обстрела СИЗО в Еленовке

Обстрел колонии в Еленовке – Россия обвиняет Украину

Представители РФ отчитались о 40 погибших украинских военнопленных и 75 раненых. Так называемые "власти ДНР" в подконтрольных им пабликах рассказывали о 53 погибших и о 130 пострадавших.

Напомним, что 29 июля Минобороны РФ сообщило об обстреле СИЗО в Еленовке якобы бойцами ВСУ из высокоточных РСЗО HIMARS.

Генштаб ВСУ считает обстрел россиянами СИЗО в Еленовке попыткой скрыть массовые пытки и расстрелы защитников "Азовстали".