РФ заявила об ударе ВСУ по СИЗО с военнопленными в Еленовке: Украина отрицает (видео)

Минобороны РФ заявляет, что в результате удара с помощью РСЗО HIMARS по баракам в Еленовке, где среди прочих содержатся пленные "азовцы", погибло не менее 40 украинцев, еще 75 ранены.

Министерство обороны РФ заявляет о том, ВСУ якобы нанесли удар по СИЗО в оккупированном поселке Еленовка Донецкой области, где содержатся украинские военнопленные, в том числе "азовцы", защищавшие Мариуполь. Об этом сообщается в Telegram-канале российского военного ведомства.

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В частности, страна-агрессор проинформировала, что в результате атаки погибло 40 пленных украинцев, еще 75 ранены. При этом МО РФ настаивает, что удар был нанесен из реактивной системы залпового огня HIMARS.

"Данная вопиющая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен" , – выдвигают свою версию произошедшего оккупанты.

Соответствующую информацию также распространил ряд российских СМИ и так называемые "власти ДНР". Правда, в их версии раненых гораздо больше. В пабликах изначально рассказывалось о 130 пострадавших украинских военных. Также в "ДНР" говорят о 53 погибших.

Главарь донецких боевиков высказывает другое мнение о целях "удара". По его словам, украинские военные в плену "начали давать показания", поэтому их якобы ликвидировали.

В российских пабликах также публикуют многочисленные кадры из разрушенного СИЗО. На видео "России 24" показано, что корпус здания разрушен, крыша пробита, также можно увидеть покореженные железные двухъярусные кровати. В других роликах демонстрируются обгоревшие тела погибших и оторванные конечности.

Реакция Украины: очередная ложь РФ

Пока официальных комментариев от руководства Украины нет. Тем не менее, на новости из "ДНР" отреагировал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он назвал обвинения России о целенаправленном ударе ВСУ по СИЗО в Еленовке "очередной российской ложью".

"Пока нет точной информации, но линия фронта не позволит нанести артиллерийский удар по Еленовке ничем, кроме HIMARS и понятно, что зачем?" – прокомментировал он.

Также Андрющенко считает, что таким образом россияне и боевики "ДНР" могут уничтожать доказательства своих военных преступлений.

"Учитывая показания пленных и освобожденных из фильтрационной тюрьмы в Еленовке о пытках и казнях россиян наших украинцев, после вчерашнего видео о пытках и убийстве украинского пленника это может быть только одно – очередное уничтожение доказательств военных преступлений. Бесчеловечности у россиян на это хватит", – добавил он.

Андрющенко отметил, что в донецких тюрьмах содержатся не только украинские военные, но и не менее 10 тыс. гражданских мариупольцев, похищенных при прохождении так называемой фильтрации.

Некоторые украинские СМИ уже пишут о том, что в "ДНР" под прикрытием такой информации о якобы ракетном обстреле ВСУ могли казнить военнопленных.

Ранее Фокус рассказывал, как на Западе отреагировали на видео кастрации украинского военнопленного солдатом РФ. Советник Конгресса Пол Массаро призвал передавать украинской армии все оружие, которе позволит покончить с преступлениями против человечества. Правозащитники подчеркивают, что уйти от наказания за военное преступление не удастся.

Также мы писали о том, как в Украине содержат военнопленных РФ. Российские военные содержатся согласно Женевской конвенции. В тюрьме обустроен современный медицинский кабинет, есть спортивная площадка, телевидение. Стоимость удержания одного военного — 3 тыс. грн в месяц.