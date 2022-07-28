Медобслуживание и 3-х разовое питание: как содержат военнопленных РФ (фото)

Российские военные содержатся согласно Женевской конвенции. В тюрьме обустроен современный медицинский кабинет, есть спортивная площадка, телевидение. Стоимость удержания одного военного — 3 тыс. грн в месяц.

Украинские журналисты побывали в лагере для российских военнопленных и узнали о том, в каких условиях пребывания они живут и как обустроен их быт. Репортаж из СИЗО опубликован на сайте издания "Телеграф".

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Как удалось узнать СМИ, после приема россиян отправляют на карантин, который длится две недели. В это время пленные военные находятся в комнате на 10-12 человек.

"За это время знакомимся с пленным, изучаем его психологические особенности, проверяем наличие инфекционных и других болезней", — сообщил руководитель учреждения.

Заместитель министра юстиции Елена Высоцкая рассказала, что российские военные содержатся согласно Женевской конвенции. В тюрьме обустроен современный медицинский кабинет, где можно сделать УЗИ, рентген и полечить зубы. Содержание одного пленного обходится государству в 3 тысячи гривен в месяц, что даже выше минимальной пенсии.

"Мы их должны содержать в условиях, которые применяются в соответствии с военнослужащими. Питание, бытовые условия, медицина", — объяснила Высоцкая

Какие условия содержания пленных:

Для военнопленных в зоне их пребывания предусмотрено трехразовое питание. Например, в один из дней на завтрак у них была рыба с ячменной кашей и чай, на обед — салат с капусты, макаронный суп, картошка с мясом, ужинали россияне той же картошкой с тушенным мясом.

Также у пленных оккупантов есть доступ к телевидению и спортивным площадкам — в лагере есть свой стадион. Некоторые из пленных даже имели возможность позвонить домой. Кроме того, у них есть рабочие обязанности: кто-то клеит пакеты, кто-то занимается деревообработкой.

На территории тюрьмы есть парикмахерская, где заключенные стригутся по желанию, а также небольшая часовня, куда раз в неделю приходит священник пообщаться с пленными.

Напомним, тем временем несколько тысяч украинских гражданских и военнопленных содержат в подвалах Докучаевска и Старобешево Донецкой области. Бывшие заключенные рассказали, что камерами являются комнаты на двоих размером 12 квадратных метров с прибитыми к полу металлическими кроватями и матрасами с блохами.

23 июля Фокус разбирался, в каких условиях находятся пленные украинские граждане. Свидетели рассказали, что заключенных сильно избивают, еды дают мало, а иногда и вовсе забывают покормить.