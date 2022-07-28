Медобслуговування і 3-разове харчування: як утримують військовополонених РФ (фото)

Російські військові утримуються згідно із Женевською конвенцією. У в'язниці облаштовано сучасний медичний кабінет, є спортивний майданчик, телебачення. Вартість утримання одного військового — 3 тис. грн на місяць.

Українські журналісти побували у таборі для російських військовополонених і дізналися про те, в яких умовах перебування вони живуть і як облаштований їхній побут. Репортаж із СІЗО опубліковано на сайті видання "Телеграф".

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Як вдалося дізнатися ЗМІ, після прийому росіян відправляють на карантин, який триває два тижні. У цей час полонені військові перебувають у кімнаті на 10-12 осіб.

"За цей час знайомимося з полоненим, вивчаємо його психологічні особливості, перевіряємо наявність інфекційних та інших хвороб", — повідомив керівник установи.

Заступниця міністра юстиції Олена Висоцька розповіла, що російські військові утримуються згідно із Женевською конвенцією. У в'язниці облаштований сучасний медичний кабінет, де можна зробити УЗД, рентген і полікувати зуби. Утримання одного полоненого коштує державі 3 тисячі гривень на місяць, що навіть вище за мінімальну пенсію.

"Ми їх маємо утримувати в умовах, які застосовуються відповідно до військовослужбовців. Харчування, побутові умови, медицина", — пояснила Висоцька.

Які умови утримання полонених:

Для військовополонених у зоні їхнього перебування передбачено триразове харчування. Наприклад, в один із днів на сніданок у них була риба з ячмінною кашею і чай, на обід — салат із капусти, макаронний суп, картопля з м'ясом, вечеряли росіяни тією ж картоплею з тушкованим м'ясом.

Також у полонених окупантів є доступ до телебачення та спортивних майданчиків — у таборі є свій стадіон. Деякі з полонених навіть мали змогу зателефонувати додому. Крім того, вони мають робочі обов'язки: хтось клеїть пакети, хтось займається деревообробкою.

На території в'язниці є перукарня, де ув'язнені стрижуться за бажанням, а також невелика каплиця, куди раз на тиждень приходить священик поспілкуватися із полоненими.

Нагадаємо, тим часом кілька тисяч українських цивільних і військовополонених утримують у підвалах Докучаєвська та Старобешеве Донецької області. Колишні ув'язнені розповіли, що камерами є кімнати на двох розміром 12 квадратних метрів із прибитими до підлоги металевими ліжками та матрацами з блохами.

23 липня Фокус розбирався, в яких умовах перебувають полонені українські громадяни. Свідки розповіли, що ув'язнених сильно б'ють, їжі дають мало, а іноді й зовсім забувають нагодувати.