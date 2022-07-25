Гражданских и военнопленных содержат в подвалах Докучаевска и Старобешево Донецкой области, — бывшие пленные

Камерами являются комнаты на двоих размером 12 квадратных метров с прибитыми к полу металлическими кроватями и матрасами с блохами.

На оккупированных территориях Донецкой области существует несколько десятков мест незаконного удержания гражданских, которые были задержаны за проукраинскую деятельность или непрошедших фильтрацию. Об этом Фокусу для материала "Бьют и убивают. В каких условиях содержат пленных украинцев на оккупированных территориях" рассказывают свидетели и бывшие пленные.

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"Что это за потертости на плече, от автомата?", — спросили меня, — рассказывает волонтер из Днепра Игорь Талалай, задержанный россиянами при выезде из Мариуполя. — У меня от долгой дороги и стояния в очереди — были видны сосуды на плече. Все, говорит, на фильтрацию, через 20 лет выйдешь. После меня затолкали в камеру в каком-то помещении в Мангуше (Донецкая область, ред.) — маленькое помещение без вытяжки, в котором находилось 32 человека, все мужчины. Кто-то стоял, кто-то сидел. Мы были как кильки в консервной банке".

Далее парень оказался в Докучаевске, в местном отделе полиции. Он описывает, что так происходило так: "Ты целый день со связанными скотчем руками стоишь на улице. Они говорят: "Терпи, руки еще не синие". В какой-то момент стали ставить к стене, подумал — на расстрел". После посадили вновь в камеру, размером 1,7 на 3,5 метра. Лечь в этом помещении поперек нельзя — ноги были согнуты".

После Докучаевска повезли в Донецк. Тома передали "сотрудникам" так называемого отдела по борьбе с организованной преступностью. "Нас там приняли жестко, такое ощущение, что ты какой-то рецидивист, тебе пожизненное светит", — объясняет Талалай.

О подобном месте содержания рассказывает и журналистка Ирина Дубченко. Ее россияне задержали на оккупированной территории Запорожской области и привезли в Донецкую – в Старобешево. Дубченко удерживали в изоляторе временного содержания. Это трехэтажное здание: два этажа райотдела и подвал. В подвале — восемь камер, отдельно женская. "Камера — это комната, размером примерно 12 квадратных метров, — продолжает Ирина. — В ней две металлические кровати, стол — прибиты к полу, ужасные матрасы — в них клопы и блохи. А еще есть туалет, раковина и над ними камера".