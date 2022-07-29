РФ заявила про удар ЗСУ по СІЗО з військовополоненими в Оленівці: Україна заперечує (відео)

Міноборони РФ заявляє, що внаслідок удару за допомогою РСЗВ HIMARS по бараках в Оленівці, де серед інших утримуються полонені "азовці", загинуло щонайменше 40 українців, ще 75 поранено.

Міністерство оборони РФ заявляє про те, що ЗСУ нібито завдали удару по СІЗО в окупованому селищі Оленівка Донецької області, де утримуються українські військовополонені, зокрема "азовці", які захищали Маріуполь. Про це повідомляється в Telegram-каналі російського військового відомства.

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Зокрема, країна-агресор поінформувала, що внаслідок атаки загинуло 40 полонених українців, ще 75 поранено. Водночас МО РФ наполягає, що удару завдано з реактивної системи залпового вогню HIMARS.

"Ця кричуща провокація скоєна з метою залякування українських військовослужбовців та запобігання їх здачі в полон", — висувають свою версію події окупанти.

Відповідну інформацію також розповсюдила низка російських ЗМІ і так звані "влада ДНР". Щоправда, в їхній версії поранених набагато більше. У пабліках спочатку йшлося про 130 постраждалих українських військових. Також у "ДНР" говорять про 53 загиблих.

Ватажок донецьких бойовиків висловлює іншу думку про цілі "удару". За його словами, українські військові в полоні "почали давати свідчення", тому їх нібито ліквідували.

У російських пабліках також публікують численні кадри зі зруйнованого СІЗО. На відео "Росії 24" показано, що корпус будівлі зруйнований, дах пробитий, також можна побачити покручені залізні двоярусні ліжка. В інших роликах демонструються обгорілі тіла загиблих та відірвані кінцівки.

Реакція України: чергова брехня РФ

Поки офіційних коментарів від керівництва України немає. Проте на новини з "ДНР" відреагував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він назвав звинувачення Росії про цілеспрямований удар ЗСУ по СІЗО в Оленівці "черговою брехнею".

"Поки немає точної інформації, але лінія фронту не дозволить завдати артилерійського удару по Оленівці нічим, крім HIMARS і зрозуміло, що навіщо?" — прокоментував він.

Також Андрющенко вважає, що так росіяни та бойовики "ДНР" можуть знищувати докази своїх воєнних злочинів.

"З огляду на свідчення полонених і звільнених з фільтраційної в'язниці в Оленівці про тортури та страти росіян наших українців, після вчорашнього відео про тортури та вбивство українського бранця це може бути лише одне — чергове знищення доказів воєнних злочинів. Нелюдяності у росіян на це достатньо", — додав він.

Андрющенко зазначив, що у донецьких в'язницях утримуються не лише українські військові, а й не менш як 10 тис. цивільних маріупольців, викрадених під час проходження так званої фільтрації.

Деякі українські ЗМІ вже пишуть про те, що в "ДНР" під прикриттям такої інформації про нібито ракетний обстріл ЗСУ могли страчувати військовополонених.

Раніше Фокус розповідав, як на Заході відреагували на відео кастрації українського військовополоненого солдатом РФ. Радник Конгресу Пол Массаро закликав передавати українській армії всю зброю, яка дозволить покінчити зі злочинами проти людства. Правозахисники наголошують, що уникнути покарання за воєнний злочин не вдасться.

Також ми писали про те, як в Україні утримують військовополонених РФ. Російські військові утримуються згідно з Женевською конвенцією. У в'язниці облаштовано сучасний медичний кабінет, є спортивний майданчик, телебачення. Вартість утримання одного військового — 3 тис. грн на місяць.