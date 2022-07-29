На Заході відреагували на відео кастрації українського військовополоненого солдатом РФ (фото)

У США радник Конгресу Пол Массаро закликав передавати українській армії всю зброю, яка дозволить покінчити зі злочинами проти людства. Правозахисники наголошують, що уникнути покарання за воєнний злочин не вдасться.

Старший радник Конгресу США Пол Массаро відреагував на відео тортур українського солдата, у якого відрізають геніталії канцелярським ножем. Про це він написав у Твіттері.

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Пол Массаро написав, що після відео з тортурами, українській армії треба давати все — сучасні танки, далекобійні ракети ATACMS, все, що допоможе покінчити зі злочинами проти людства.

"Варварство і розпуста російських загарбників обурливі. Кастрація, вбивства, зґвалтування, вбивства дітей, бомбардування міст. Неприборкане зло", — написав радник Конгресу.

Реакція Офісу Президента на відео тортур

Радник голови ОП Михайло Подоляк написав, що світові потрібно розуміти, що РФ — країна людожерів, які насолоджуються тортурами та вбивствами.

"Туман війни не допоможе уникнути страти російським катам. Усіх ідентифікуємо. Кожного дістанемо", — заявив Подоляк.

Що відомо про подію з кастрацією українського полоненого?

В одному з російських телеграм-каналах опублікували відео, на якому українському військовополоненому відрізають геніталії за допомогою канцелярського ножа. На кадрах видно двох солдатів, які розмовляють російською, а жертва має українську форму, що може свідчити про те, що це боєць ЗСУ.

OSINT-аналітикам вдалося встановити кадри іншого відео, де може перебувати воєнний злочинець. Це окупований Сєвєродонецьк. У військового на відео з тортурами і в пропагандистському сюжеті той самий капелюх і браслет.

[ + – ] Місце зйомки відео з тортурами над українським бійцем

[ + – ] Імовірний злочинець, який катував українського бійця

Правозахисники наголошують, що відрізання органів — це один із найочевидніших прикладів тортур, заборонених Женевською конвенцією. У цьому випадку йдеться про воєнний злочин. Експерт міжнародного права "Truth Hounds" Дмитро Коваль наголошує, що уникнути покарання за такий злочин практично неможливо.

У соціальних мережах намагаються встановити особу російського солдата, який міг бути виконавцем тортур. Водночас волонтери InformNapalm зазначають, що "ольгінські боти" надсилають дані про те, що солдат на відео нібито Віталій Арошанов 1983 року народження. Однак він не схожий на того солдата, якого видно на відео з тортурами. Робота зі встановлення злочинця триває.

Реакція росіян на кастрацію українського бійця

У російських телеграм-каналах висміюють та схвалюють воєнний злочин російського військового. Вони публікують картинки такого характеру:

[ + – ] Реакція у РФ на тортури

[ + – ] Публікація в одному з телеграм-каналів РФ

На західному ресурсі Reddit до трендів потрапило відео з тортурами українського бійця. Користувачі в коментарях зазначають, що РФ — країна-терорист і проводять паралелі з ІДІЛ. Вони також публікували відео катувань та страти людей.

Нагадаємо, Сенат США ухвалив резолюцію із закликом визнати РФ спонсором тероризму. Сенатори вимагають цього від Держдепу.

Раніше видання "Телеграф" показало утримування російських полонених, вони мають доступ до медобслуговування та 3-разове харчування.