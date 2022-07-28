Сенат США ухвалив резолюцію із закликом визнати РФ спонсором тероризму

Сенатори вимагали від Держдепу включити Росію до списку держав, які спонсорують тероризм, де вже перебувають КНДР, Куба, Іран і Сирія.

У четвер, 28 липня, Сенат Конгресу США одноголосно схвалив резолюцію із закликом до державного секретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена оголосити РФ державою-спонсором тероризму. Про це свідчить вебсайт американського державного органу.

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Сенатори закликали главу Держдепу визнати Росію державним спонсором тероризму, враховуючи низку фактів, зокрема:

за вказівкою президента РФ Володимира Путіна влада заохочувала та продовжує заохочувати акти міжнародного тероризму проти політичних опонентів і національних держав;

за наказом Путіна влада розпочала кампанію терору проти цивільних осіб під час Другої чеченської війни;

дії влади РФ у Грозному, столиці Чечні, призвели до загибелі чи поранень великої кількості людей;

із 2014 року влада РФ підтримує бойовиків на Донбасі;

РФ завдавала ударів по мирних жителях Сирії та цивільних об'єктах із моменту вступу у війну у 2015 році;

РФ надає матеріальну підтримку Сирії, визнаній державою-спонсором тероризму;

РФ сіє терор у всьому світі за допомогою приватних військових компаній, таких як ПВК Вагнера;

у лютому повідомлялося, що російські найманці за наказом Кремля готувалися вбити президента України Володимира Зеленського й урядовців;

17 березня Зеленський закликав світ визнати РФ терористичною державою;

Верховна Рада звернулася до Конгресу із закликом до Державного департаменту визнати РФ державою-спонсором тероризму;

за наказом Путіна війська РФ здійснювали обстріл цивільних об'єктів у Чечні, Грузії, Сирії та Україні, що призвело до загибелі великої кількості мирних жителів;

ЗС РФ скоїли численні страти мирних жителів в Україні.

За даними New York Times, ухвалений документ носить декларативний характер, однак він покликаний чинити ще більший тиск із боку Конгресу на адміністрацію президента США Джо Байдена, щоб вона додала Росію до списку держав-спонсорів тероризму, куди входять Куба, Північна Корея, Іран і Сирія. Аналогічний крок щодо ухвалення відповідної резолюції зроблять і в Палаті представників Конгресу США, стверджує видання.

Водночас у російській Державній думі з'явився законопроєкт, що пропонує визнати спонсором тероризму Україну.

Також ми писали про те, як перша леді Олена Зеленська після удару військ РФ по центру Вінниці закликала світ визнати Росію державою-терористом.