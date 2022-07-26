У Росії хочуть визнати Україну державою-терористом

Країни НАТО депутати Держдуми пропонують визнати спонсорами тероризму та конфіскувати всі активи їхніх громадян та українців.

Депутати партії "Справедлива Росія — Патріоти — За правду" внесли до Держдуми законопроєкт про визнання України терористичною державою. Про це повідомив лідер фракції "Справедлива Росія — За правду" Сергій Миронов.

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"Ми вважаємо, що майно, яке належить її громадянам, має конфіскуватися і повертатися в дохід Російської Федерації для відшкодування збитків постраждалим від терористичної держави, — заявив Миронов. — Аналогічні заходи необхідно вжити стосовно країн — посередників тероризму".

Партійний лідер обґрунтував необхідність ухвалення законопроєкту тим, що зараз у російському законодавстві немає поняття "держава-терорист". Терористичною можуть визнати лише організацію, тоді як деякі країни "навмисно організовують теракти, вибухи, підпали, спрямовані проти мирного населення". Зокрема, Миронов звинуватив Україну в тому, що через дії ЗСУ щодня зростає кількість жертв серед мирного населення.

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"Наша партія пропонує ввести в російське законодавство поняття "терористична держава" та "держава — спонсор тероризму"", — зазначив Сергій Миронов.

Які критерії пропонують схвалити Держдуму?

Депутат запропонував такі критерії для надання країні статусу терористичного:

вона відповідальна за організацію вибухів, підпалів або інших дій, що лякають населення і створюють небезпеку загибелі людини;

завдає значної шкоди майну, організовує незаконні збройні формування та злочинні спільноти;

закликає до відчуження частини території чи виступає порушення територіальної цілісності Росії.

Депутат Держдуми впевнений, що з такими державами необхідно розривати дипломатичні відносини, а майно громадянам конфіскувати. Такі ж міри Миронов пропонує застосовувати щодо країн НАТО, які надають допомогу Україні.

Законопроєкт став відображенням дій російської армії

На початку липня стало відомо про те, що російська приватна військова компанія (ПВК) "Вагнера" почала вербувати "добровольців" у колоніях Санкт-Петербурга, щоб відправити їх на Донбас. 26 липня ЗМІ повідомили, що в Україні загинули щонайменше троє російських в'язнів, яких завербувала приватна військова компанія "Вагнера".

На початку липня український прем'єр-міністр Денис Шмигаль оцінював суму завданих росіянами збитків Україні в $750 млрд.

Українські чиновники і військові не раз заявляли, що російські окупанти захоплюють населені пункти, вдаючись до тактики "випаленої землі": вони просто рівняють їх із землею, не зважаючи на жертв серед мирного населення.

Коли окупантів звинувачують у свідомому завдання ударів по цивільній інфраструктурі, росіяни незмінно заявляють, що вразили військові об'єкти. Так було, наприклад, у Вінниці, де під час ракетного удару загинуло десятки мирних містян.

У квітні Естонія першою у ЄС визнала дії ЗС РФ геноцидом українців.