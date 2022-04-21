Естонія і Латвія стали першими країнами ЄС, які визнали дії ЗС РФ геноцидом українців

Депутати країн Балтії також закликали ЄС посилити санкції проти РФ, запровадити ембарго на постачання російських енергоресурсів і збільшити військову допомогу Україні.

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Естонія стала першою країною Європейського Союзу, яка визнала дії ЗС РФ геноцидом українців. Про це йдеться на офіційному сайті естонського парламенту.

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Зокрема, у четвер, 21 квітня, у Рійгікогу (парламент — ред.) проходило додаткове засідання з нагоди офіційного візиту української делегації, яку очолила голова політсили "Слуга народу" Олена Шуляк.

Нардепка від президентської фракції назвала голосування парламенту Естонії за визнання геноциду українців "історичним і важливим для пам'яті десятків тисяч жертв".

"Така кваліфікація злочину веде до незворотного судового розгляду. Від виконавців до Володимира Путіна. Наш спільний обов'язок — зробити так, щоб це ніколи більше не повторилося, ніде, в жодній країні. Я вірю, що разом ми зможемо досягти цієї мети", — додала Шуляк, виступаючи в Рійгікогу перед голосуванням.

Звернення про визнання дій ЗС РФ геноцидом українців підтримали 86 депутатів Естонії.

"Російська Федерація вчинила акти геноциду щодо мирного населення, масових звірств на тимчасово окупованих територіях, зокрема у містах Буча, Бородянка, Гостомель, Ірпінь і Маріуполь, а також у багатьох інших населених пунктах України. Акти геноциду полягають у вбивстві, викраденні людей, депортації, позбавлення волі, катуваннях, зґвалтуванні, а також оскверненні трупів", — йдеться у заяві естонських Народних зборів.

Рійгікогу закликає парламенти інших країн і міжнародні організації визнати дії російських військовослужбовців геноцидом українського народу, а також надати підтримку в розслідуванні воєнних злочинів ЗС РФ та притягненні до відповідальності винних.

Більше того, у своєму зверненні депутати Народних зборів виступили за посилення санкцій проти Росії, запровадження ембарго на постачання енергоносіїв із країни-агресора, і нагадали, що Україна потребує військової та гуманітарної допомоги.

Слідом за Естонією парламент Латвії визнав дії ЗС РФ геноцидом українського народу. Заява про російську агресію та воєнні злочини на території України була одностайно підтримана.

"Латвія та її суспільство продемонстрували непохитну підтримку, лояльність і солідарність з Україною та її народом. Ми не повинні забувати про головний актуальний пріоритет — захистити населення України від подальших злочинів проти людяності та допомогти Україні звільнити свою землю від окупантів. Цього можна досягти лише за рахунок термінового та різкого розширення поставок зброї в Україну та негайного припинення імпорту енергоносіїв із Росії Європейським Союзом", — заявив голова комітету Сейму із закордонних справ Ріхард Коль.

Нагадаємо, 14 квітня Верховна Рада визнала повномасштабну війну з Росією геноцидом українців.

Також повідомлялося, що народні депутати пропонують створити в Україні Національний меморіальний комплекс геноциду українців. Об'єкт, який, за задумом депутатів, враховуватиме музейний комплекс, монументальну пам'ятну споруду та дослідницький центр, можуть звести в Бучі.