Вторгнення РФ: Рада хоче створити в Бучі меморіальний комплекс геноциду українців

Об'єкт, за задумом народних депутатів, включатиме музейний комплекс, монументальну пам'ятну споруду, а також дослідницький центр для наукової та пошукової робіт.

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Верховна Рада України може схвалити створення Національного меморіального комплексу геноциду, воєнних злочинів, інших тяжких злочинів на території країни, скоєних Росією. Про це йдеться на вебсайті парламенту.

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Відповідний законопроєкт №7286 був внесений до Верховної Ради України 15 квітня, а авторами документа є одразу 24 чинні народні депутати.

Зокрема, законодавці пропонують на спеціально відведеній земельній ділянці створити "Національний меморіальний комплекс геноциду в Україні, воєнних злочинів, інших тяжких злочинів на території України, скоєних злочинним режимом РФ". Проєкт включатиме музейний комплекс, монументальну пам'ятну споруду, адмінбудівлю дослідницького центру для здійснення наукової та пошукової роботи, а також обслуговування самої території.

Замовником будівництва об'єкта автори законопроєкту №7286 пропонують визначити Мінкульт. Меморіальний комплекс, за задумом народних депутатів, може бути споруджений на території міста-героя Бучі, де ЗС РФ також здійснювали геноцид українців.

Фінансування будівництва об'єкта буде здійснюватися за рахунок державного бюджету. У разі, якщо Верховна Рада схвалить законопроєкт №7286, у 14-денний термін має бути створений організаційний комітет із залученням представників більшості профільних міністерств. Після прийняття документа Мінрозвитку громад доручать розробити та затвердити програму, а також умови конкурсу на найкращий проєкт меморіального комплексу. Крім цього, відомство має визначити вимоги до професійного рівня учасників, які висуватимуть свої ініціативи щодо спорудження пам'ятного об'єкта.

Нагадаємо, 14 квітня Верховна Рада визнала вторгнення ЗС РФ геноцидом українців. Проєкт постанови №7276, який підтримали 363 нардепи, зобов'язує спікера парламенту Руслана Стефанчука направити в ООН, Європарламент, Парламентську Асамблею (ПА) Ради Європи, ПА ОБСЄ, ПА НАТО, уряди та парламенти іноземних держав текст заяви, де буде викладено про вчинення російськими солдатами воєнних злочинів в Україні.

Також повідомлялося, що в Кремлі відмовляються брати на себе відповідальність за здійснення геноциду українців.