Вторжение РФ: Рада хочет создать в Буче мемориальный комплекс геноцида украинцев

Объект, по задумке народных депутатов, будет включать в себя музейный комплекс, монументальное памятное сооружение, а также исследовательский центр для научной и поисковой работ.

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Верховная Рада Украины может одобрить создание Национального мемориальный комплекс геноцида, военных преступлений, других тяжких преступлений на территории страны, которые были совершены Россией. Об этом говорится на сайте парламента.

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Соответствующий законопроект №7286 был внесен в Верховную Раду Украины 15 апреля, а авторами документа являются сразу 24 действующих народных депутата.

В частности, законодатели предлагают на специально отведенном земельном участке создать "Национальный мемориальный комплекс геноцида в Украине, военных преступлений, других тяжких преступлений на территории Украины, совершенных преступным режимом РФ". Проект будет включать в себя музейный комплекс, монументальное памятное сооружение, админздание исследовательского центра для осуществления научной и поисковой работы, а также обслуживания самой территории.

Заказчиком возведения объекта авторы законопроекта №7286 предлагают определить Минкульт. Мемориальный комплекс, по задумке народных депутатов, может быть возведен на территории города-героя Бучи, в котором ВС РФ также осуществляли геноцид украинцев.

Финансирование возведения объекта будет осуществляться за счет государственного бюджета. В том случае, если Верховная Рада одобрит законопроект №7286 — в 14-дневный срок должен быть создан организационный комитет с привлечением представителей большинства профильных министерств. После принятия документа Минразвитию общин поручат разработать и утвердить программу, а также условия конкурса на лучший проект мемориального комплекса. Помимо этого, ведомство должно определить требования к профессиональному уровню участников, которые будут выдвигать свои инициативы по возведению памятного объекта.

Напомним, 14 апреля Верховная Рада признала вторжение ВС РФ геноцидом украинцев. Проект постановления №7276, который поддержали 363 нардепа, обязывает спикера парламента Руслана Стефанчука направить в ООН, Европарламент, Парламентскую Ассамблею (ПА) Совета Европы, ПА ОБСЕ, ПА НАТО, правительствам и парламентам иностранных государств текст заявления, в котором будет изложено о совершении российскими солдатами военных преступлений в Украине.

Также сообщалось, что в Кремле отказываются брать на себя ответственность за осуществление геноцида украинцев.