"Резня в Буче": у Путина отвергли обвинения в массовых убийствах гражданских

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль не может доверять материалам из Бучи, поскольку в них "выявлены признаки фейков и видеоподлогов".

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Россия отвергает все обвинения в массовых убийствах мирных жителей Бучи и хочет, чтобы этот вопрос вынесли на обсуждение в Совет безопасности ООН. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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По его словам, РФ хочет, чтобы тема массовых убийств жителей Бучи обсуждалась на самом высоком уровне. Песков отметил, что Москва вынесла эту инициативу на заседание СБ ООН, однако ее заблокировала Великобритания, которая сейчас председательствует в Совете безопасности.

Журналист поинтересовался, кто, с точки зрения Кремля, должен участвовать в расследовании факта геноцида украинцев, на что пресс-секретарь Владимира Путина ответил: "Я не могу сейчас ответить на этот вопрос, но, как минимум, сама инициатива вынести эту тему на площадку Совбеза говорит о том, что Россия хочет и фактически требует обсуждения на международном уровне".

Песков сообщил, что РФ не доверяет фотографиям и видеоматериалам, на которых можно увидеть тела убитых мирных граждан, поскольку в них присутствуют "фейки и подлоги".

"Мы категорическим образом отвергаем любые обвинения… Из того, что мы видели, видеоматериалам во многом нельзя доверять, потому что там нашими специалистами из министерства обороны выявлены признаки видеоподлогов и тех или иных фейков. Фактология, календарная последовательность событий также не говорит в пользу достоверности этих утверждений (причастность ВС РФ к геноциду — ред.)", — прокомментировал пресс-секретарь Путина публикацию кадров из Бучи с десятками убитых гражданских.

Напомним, в украинской Буче после выхода войск РФ обнаружили братскую могилу, в которой были захоронены около 300 граждан. Местные власти сообщали, что среди жертв есть несовершеннолетние, которым стреляли в затылок.

Расследователи из Conflict Intelligence Team призвали очевидцев геноцида в Буче предоставить им данные, которые в скором времени будут переданы в Международный уголовный суд и другие структуры. По данным Офиса президента, к массовым убийствам гражданских могут быть причастны сразу несколько бригад ВС РФ.

3 апреля глава Секретной разведывательной службы Великобритании MI6 Ричард Мур заявлял, что в планы Путина по вторжению в Украину входили внесудебные казни украинцев.