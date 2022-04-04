Убийства в Буче, Гостомеле и Ирпене: кто может стоять за военными преступлениями ВС РФ (фото)
Советник ОП Алексей Арестович опубликовал список бригад, а волонтеры InformNapalm выявили командиров некоторых из них.
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Советник Офиса президента Алексей Арестович перечислил российские бригады и части, которые могут быть причастными к военным преступлениям в Буче, Гостомеле и Ирпене. Список опубликован на странице Арестовича в Facebook.
Указывается, что в массовых убийствах в Киевской области могли участвовать:
- 64-я отдельная мотострелковая бригада 35-й армии Восточного военного округа (Хабаровский край)
- 5-я отдельная бригада 36-й армии Восточного военного округа (Улан-Уде)
- 331-й парашютно-десантный полк 98-й воздушно-десантной дивизии Западного военного округа (Кострома)
- 137-й воздушно-десантный полк 106-й воздушно-десантной дивизии (Рязань)
- 104-я (Псковская область, Череха) и 234-я (Псков) десантно-штурмовые полки 76 десантно-штурмовой дивизии
- 45-я (Кубинка, Москва) и 14-я (Хабаровск) отдельные бригады спецназначения
- 63-й отдельный полк Росгвардии (Ангарск, Сибирь)
- 155 отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота (Владивосток)
- 74-я отдельная мотострелковая бригада (Юрга, Кемеровская область)
- 31-я отдельная десантно-штурмовая бригада (Ульяновск)
- 141-й специальный моторизованный полк имени Кадырова
Также в сети опубликовали фотографии военных из 64-й бригады.
Волонтеры из InformNapalm нашли несколько командиров из указанных выше бригад:
- 64-й отдельная мотострелковая бригада. Командир — подполковник Омурбеков Азатбек Асанбекович. Родом из села Князе-Волконское, Хабаровский край.
- Командир 63 отдельного полка Росгвадрии — Троян Алексей Сергеевич
- Командир 155 бригады морпехов — Игорь Татарченко, раньше служил в ВМС Украины.
Напомним, после выхода ВС РФ из Бучи, в городе обнаружили массовые убийства местных жителей. На данный момент уже найдено около 400 тел людей.
"Бучанская резня" — именно так охарактеризовали события в городе в Еврокомиссии.