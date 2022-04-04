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Военный Фокус Российско-украинская война

Убийства в Буче, Гостомеле и Ирпене: кто может стоять за военными преступлениями ВС РФ (фото)

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убийства в буче
Фото: Скриншот | Военные из 64-й бригады

Советник ОП Алексей Арестович опубликовал список бригад, а волонтеры InformNapalm выявили командиров некоторых из них.

Советник Офиса президента Алексей Арестович перечислил российские бригады и части, которые могут быть причастными к военным преступлениям в Буче, Гостомеле и Ирпене. Список опубликован на странице Арестовича в Facebook.

Указывается, что в массовых убийствах в Киевской области могли участвовать:

  • 64-я отдельная мотострелковая бригада 35-й армии Восточного военного округа (Хабаровский край)
  • 5-я отдельная бригада 36-й армии Восточного военного округа (Улан-Уде)
  • 331-й парашютно-десантный полк 98-й воздушно-десантной дивизии Западного военного округа (Кострома)
  • 137-й воздушно-десантный полк 106-й воздушно-десантной дивизии (Рязань)
  • 104-я (Псковская область, Череха) и 234-я (Псков) десантно-штурмовые полки 76 десантно-штурмовой дивизии
  • 45-я (Кубинка, Москва) и 14-я (Хабаровск) отдельные бригады спецназначения
  • 63-й отдельный полк Росгвардии (Ангарск, Сибирь)
  • 155 отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота (Владивосток)
  • 74-я отдельная мотострелковая бригада (Юрга, Кемеровская область)
  • 31-я отдельная десантно-штурмовая бригада (Ульяновск)
  • 141-й специальный моторизованный полк имени Кадырова

Также в сети опубликовали фотографии военных из 64-й бригады.

российские мародеры
Военные 64-й бригады
армия рф
Военные 64-й бригады
Фото: Скриншот
резня в буче
Военные 64-й бригады
массовые убийства в буче
Военные 64-й бригады
российские мародеры
армия рф
резня в буче
массовые убийства в буче

Волонтеры из InformNapalm нашли несколько командиров из указанных выше бригад:

  • 64-й отдельная мотострелковая бригада. Командир — подполковник Омурбеков Азатбек Асанбекович. Родом из села Князе-Волконское, Хабаровский край.
убийцы в буче
Омурбеков Азатбек Асанбекович
  • Командир 63 отдельного полка Росгвадрии — Троян Алексей Сергеевич
  • Командир 155 бригады морпехов — Игорь Татарченко, раньше служил в ВМС Украины.
убийцы в буче
Игорь Татарченко

Напомним, после выхода ВС РФ из Бучи, в городе обнаружили массовые убийства местных жителей. На данный момент уже найдено около 400 тел людей.

"Бучанская резня" — именно так охарактеризовали события в городе в Еврокомиссии.