Советник ОП Алексей Арестович опубликовал список бригад, а волонтеры InformNapalm выявили командиров некоторых из них.

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Советник Офиса президента Алексей Арестович перечислил российские бригады и части, которые могут быть причастными к военным преступлениям в Буче, Гостомеле и Ирпене. Список опубликован на странице Арестовича в Facebook.

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Указывается, что в массовых убийствах в Киевской области могли участвовать:

64-я отдельная мотострелковая бригада 35-й армии Восточного военного округа (Хабаровский край)

5-я отдельная бригада 36-й армии Восточного военного округа (Улан-Уде)

331-й парашютно-десантный полк 98-й воздушно-десантной дивизии Западного военного округа (Кострома)

137-й воздушно-десантный полк 106-й воздушно-десантной дивизии (Рязань)

104-я (Псковская область, Череха) и 234-я (Псков) десантно-штурмовые полки 76 десантно-штурмовой дивизии

45-я (Кубинка, Москва) и 14-я (Хабаровск) отдельные бригады спецназначения

63-й отдельный полк Росгвардии (Ангарск, Сибирь)

155 отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота (Владивосток)

74-я отдельная мотострелковая бригада (Юрга, Кемеровская область)

31-я отдельная десантно-штурмовая бригада (Ульяновск)

141-й специальный моторизованный полк имени Кадырова

Также в сети опубликовали фотографии военных из 64-й бригады.

[ + – ] Военные 64-й бригады [ + – ] Военные 64-й бригады Фото: Скриншот [ + – ] Военные 64-й бригады [ + – ] Военные 64-й бригады

Волонтеры из InformNapalm нашли несколько командиров из указанных выше бригад:

64-й отдельная мотострелковая бригада. Командир — подполковник Омурбеков Азатбек Асанбекович. Родом из села Князе-Волконское, Хабаровский край.

[ + – ] Омурбеков Азатбек Асанбекович

Командир 63 отдельного полка Росгвадрии — Троян Алексей Сергеевич

Командир 155 бригады морпехов — Игорь Татарченко, раньше служил в ВМС Украины.

[ + – ] Игорь Татарченко

Напомним, после выхода ВС РФ из Бучи, в городе обнаружили массовые убийства местных жителей. На данный момент уже найдено около 400 тел людей.

"Бучанская резня" — именно так охарактеризовали события в городе в Еврокомиссии.