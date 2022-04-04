Радник ОП Олексій Арестович опублікував список бригад, а волонтери InformNapalm виявили командирів деяких із них.

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Радник Офісу президента Олексій Арестович перерахував російські бригади та частини, які можуть бути причетними до військових злочинів у Бучі, Гостомелі й Ірпені. Список опублікований на сторінці Арестовича у Facebook.

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Вказується, що в масових убивствах у Київській області могли брати участь:

64-а окрема мотострілецька бригада 35-ї армії Східного військового округу (Хабаровський край)

5-а окрема бригада 36-ї армії Східного військового округу (Улан-Уде)

331-й парашутно-десантний полк 98-ї повітряно-десантної дивізії Західного військового округу (Кострома)

137-й повітряно-десантний полк 106-й повітряно-десантної дивізії (Рязань)

104-а (Псковська область, Череха) та 234-а (Псков) десантно-штурмові полки 76 десантно-штурмової дивізії

45-а (Кубинка, Москва) та 14-а (Хабаровськ) окремі бригади спецпризначення

63-й окремий полк Росгвардії (Ангарськ, Сибір)

155 окрема бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту (Владивосток)

74-а окрема мотострілецька бригада (Юрга, Кемеровська область)

31-а окрема десантно-штурмова бригада (Ульяновськ)

141-й спеціальний моторизований полк імені Кадирова

Також у мережі опублікували фотографії військових із 64-ї бригади.

[ + – ] Військові 64-ї бригади [ + – ] Військові 64-ї бригади Фото: Скриншот [ + – ] Військові 64-ї бригади [ + – ] Військові 64-ї бригади

Волонтери з InformNapalm знайшли кілька командирів із зазначених вище бригад:

64-а окрема мотострілецька бригада. Командир — підполковник Омурбеков Азатбек Асанбекович. Родом із села Князе-Волконське, Хабаровський край.

[ + – ] Омурбеков Азатбек Асанбекович

Командир 63 окремого полку Росгвадрії — Троян Олексій Сергійович

Командир 155 бригади морпіхів — Ігор Татарченко, раніше служив у ВМС України.

[ + – ] Ігор Татарченко

Нагадаємо, після виходу ЗС РФ із Бучі в місті виявили масові вбивства місцевих жителів. Наразі вже знайшли близько 400 тіл людей.

"Бучанська різанина" — саме так охарактеризували події в місті в Єврокомісії.