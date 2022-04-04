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Вбивства в Бучі, Гостомелі й Ірпені: хто може стояти за воєнними злочинами ЗС РФ (фото)

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вбивства в бучі
Фото: Скриншот | Військові з 64-ї бригади

Радник ОП Олексій Арестович опублікував список бригад, а волонтери InformNapalm виявили командирів деяких із них.

Радник Офісу президента Олексій Арестович перерахував російські бригади та частини, які можуть бути причетними до військових злочинів у Бучі, Гостомелі й Ірпені. Список опублікований на сторінці Арестовича у Facebook.

Вказується, що в масових убивствах у Київській області могли брати участь:

  • 64-а окрема мотострілецька бригада 35-ї армії Східного військового округу (Хабаровський край)
  • 5-а окрема бригада 36-ї армії Східного військового округу (Улан-Уде)
  • 331-й парашутно-десантний полк 98-ї повітряно-десантної дивізії Західного військового округу (Кострома)
  • 137-й повітряно-десантний полк 106-й повітряно-десантної дивізії (Рязань)
  • 104-а (Псковська область, Череха) та 234-а (Псков) десантно-штурмові полки 76 десантно-штурмової дивізії
  • 45-а (Кубинка, Москва) та 14-а (Хабаровськ) окремі бригади спецпризначення
  • 63-й окремий полк Росгвардії (Ангарськ, Сибір)
  • 155 окрема бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту (Владивосток)
  • 74-а окрема мотострілецька бригада (Юрга, Кемеровська область)
  • 31-а окрема десантно-штурмова бригада (Ульяновськ)
  • 141-й спеціальний моторизований полк імені Кадирова

Також у мережі опублікували фотографії військових із 64-ї бригади.

Військові 64-ї бригади
Військові 64-ї бригади
Військові 64-ї бригади
Військові 64-ї бригади
Фото: Скриншот
Військові 64-ї бригади
Військові 64-ї бригади
Військові 64-ї бригади
Військові 64-ї бригади
Військові 64-ї бригади
Військові 64-ї бригади
Військові 64-ї бригади
Військові 64-ї бригади

Волонтери з InformNapalm знайшли кілька командирів із зазначених вище бригад:

  • 64-а окрема мотострілецька бригада. Командир — підполковник Омурбеков Азатбек Асанбекович. Родом із села Князе-Волконське, Хабаровський край.
вбивці в бучі
Омурбеков Азатбек Асанбекович
  • Командир 63 окремого полку Росгвадрії — Троян Олексій Сергійович
  • Командир 155 бригади морпіхів — Ігор Татарченко, раніше служив у ВМС України.
вбивці в бучі
Ігор Татарченко

Нагадаємо, після виходу ЗС РФ із Бучі в місті виявили масові вбивства місцевих жителів. Наразі вже знайшли близько 400 тіл людей.

"Бучанська різанина" — саме так охарактеризували події в місті в Єврокомісії.