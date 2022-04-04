Военная разведка Королевства также предупреждает, что ВС РФ проводят реорганизацию для нового наступления на Донбассе.

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Планы президента России Владимира Путина по вторжению в Украину включали казни гражданского населения. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил глава Секретной разведывательной службы Великобритании MI6 Ричард Мур.

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В частности, топ-разведчик прокомментировал "резню в Буче", жертвами которой стали сотни гражданских.

По словам главы MI6, планы президента РФ по полномасштабному вторжению в Украину также предусматривали внесудебные казни гражданских лиц.

В своей публикации Ричард Мур также отметил, что сообщения о массовых убийствах жителей Киевской области "вызывают ужас и страх".

"Мы знали, что в планы вторжения Путина входили внесудебные казни, проводимые его военными и разведывательными службами. Сообщения об убийствах гражданских лиц в стиле расстрелов, которые поступают из освобожденных районов, вызывают ужас и страх", — написал руководитель секретной MI6 в своем Twitter.

[ + – ] Планы Путина по вторжению включали внесудебные казни украинцев, - разведка MI6

Военная разведка Минобороны Великобритании в своем отчете от 4 апреля, в частности, предупреждает, что ВС РФ планируют организовать новое наступление на Донбассе. В ведомстве отмечают, что на восток Украины также перебрасываются наемники из ЧВК "Вагнер".

"ВС РФ продолжают консолидироваться и реорганизовываться, переориентируясь на наступление на Донбасс на востоке Украины. ВС РФ, включая наемников из связанной с российским государством частной военной компании "Вагнер", перебрасываются в этот район", — говорится в отчете военной разведки Великобритании.

[ + – ] РФ перебрасывает военных и наемников "Вагнера" на Донбасс

Напомним, после выхода российских войск из Бучи в городе нашли братскую могилу, в которой были похоронены около 300 человек. По словам мэра Анатолия Федорука, оккупанты связывали руки безоружным и стреляли им в затылок, а среди жертв также есть несовершеннолетние.

Президент Еврокомиссии Шарль Мишель, комментируя "резню в Буче", анонсировал новые санкции против России. Компания космических технологий Maxar также опубликовала снимки братской могилы в Буче, из которой несколько дней назад вышли ВС РФ.