Військова розвідка Королівства також попереджає, що ЗС РФ проводять реорганізацію для нового наступу на Донбасі.

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Плани президента Росії Володимира Путіна щодо вторгнення в Україну враховували страти цивільного населення. Про це у своєму мікроблозі Twitter повідомив голова Секретної розвідувальної служби Великобританії MI6 Річард Мур.

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Зокрема, топрозвідник прокоментував "різанину в Бучі", жертвами якої стали сотні цивільних.

За словами глави MI6, плани президента РФ щодо повномасштабного вторгнення в Україну також передбачали позасудові страти цивільних осіб.

У своїй публікації Річард Мур також зазначив, що повідомлення про масові вбивства мешканців Київської області "викликають жах і страх".

"Ми знали, що в плани вторгнення Путіна входили позасудові страти, які проводили військові та розвідувальні служби. Повідомлення про вбивства цивільних осіб у стилі розстрілів, які надходять зі звільнених районів, викликають жах і страх", — написав керівник секретної MI6 у своєму Twitter.

[ + – ] Плани Путіна щодо вторгнення враховували позасудові страти українців, — розвідка MI6

Військова розвідка Міноборони Великобританії у своєму звіті від 4 квітня, зокрема, попереджає, що ЗС РФ планують організувати новий наступ на Донбасі. У відомстві зазначають, що на схід України також перекидаються найманці з ПВК "Вагнер".

"ЗС РФ продовжують консолідуватися і реорганізовуватися, переорієнтуючись на наступ на Донбас на сході України. ЗС РФ, враховуючи найманців із пов'язаної з російською державою приватної військової компанії "Вагнер", перекидаються в цей район", — йдеться у звіті військової розвідки Великобританії.

[ + – ] РФ перекидає військових і найманців "Вагнера" на Донбас

Нагадаємо, після виходу російських військ із Бучі у місті знайшли братську могилу, в якій було поховано майже 300 людей. За словами мера Анатолія Федорука, окупанти пов'язували руки беззбройним і стріляли їм у потилицю, а серед жертв також є неповнолітні.

Президент Єврокомісії Шарль Мішель, коментуючи "різанину в Бучі", анонсував нові санкції проти Росії. Компанія космічних технологій Maxar також опублікувала знімки братської могили в Бучі, з якої кілька днів тому вийшли ЗС РФ.