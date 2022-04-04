Maxar показав супутникові знімки братської могили в Бучі (фото)

За інформацією компанії, довжина викопаної могили становить близько 14 метрів, а перші ознаки розкопок з'явилися ще 10 березня.

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Компанія з космічних технологій Maxar Technologies зробила супутникові знімки з Бучі на Київщині, які показують братську могилу на території церкви Андрія Первозванного. Розкопана яма залишається частково відкритою, крізь насипану зверху землю проглядаються людські кінцівки. Довжина викопаної могили становить близько 14 метрів. Про це повідомляє британське видання Reuters.

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У "Maxar" розповіли, що перші ознаки розкопок братської могили в місті на території церкви з'явилися ще 10 березня, через 16 днів після російського вторгнення.

"Свіжі репортажі від 31 березня показують місце поховання з траншеєю довжиною приблизно 45 футів (близько 14 метрів, — Ред.) у південно-західній частині району біля церкви", — заявили в компанії.

Журналісти "Reuters" побували в Бучі 2 квітня. Вони бачили тіла загиблих, що лежали на вулицях. А братська могила була все ще відкрита, з-під насипаної поверх землі видно ноги та руки мертвих.

[ + – ] Фото: Maxar [ + – ] Фото: Maxar [ + – ] Фото: Maxar

Нагадаємо, 3 квітня, після входу в Бучу української армії, виявилося, що в місті відбувалися масові вбивства мирних мешканців російськими військовими. У братську могилу поховали близько 300 людей, а вулицями міста лежало багато трупів. Мер Бучі Анатолій Федорук заявив, що деяким убитим було лише 14 років. Військові Росії зв'язували їм руки та стріляли в потилицю.

Президент Європейської ради Шарль Мішель назвав події в місті Бучанською різаниною та анонсував подальші санкції проти Росії через те, що відбувається.

Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на події в Бучі. Він зазначив, що 14 років тому в Бахаресті на саміті НАТО був шанс того, щоб Росія не прийшла. Однак тепер російські військові в Україні і є злочинами в Бучі. Тим часом у Міноборони Росії назвали масові вбивства мирних мешканців Бучі провокацією. В оборонному відомстві РФ заперечують свою провину та заявили, що під контролем російських військ ніхто не постраждав.