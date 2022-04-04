Maxar показал спутниковые снимки братской могилы в Буче (фото)

По информации компании, длина вырытой могилы составляет около 14 метров, а первые признаки раскопок появились еще 10 марта.

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Компания с космических технологий "Maxar Technologies" сделала спутниковые снимки из Бучи Киевской области, которые показывают братскую могилу на территории церкви Андрея Первозванного. Раскопанная яма остается частично открытой, сквозь насыпанную поверх землю просматриваются человеческие концовки. Длина вырытой могилы составляет около 14 метров. Об этом сообщает британское издание "Reuters".

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В "Maxar" рассказали, что первые признаки раскопок братской могилы в городе на территории церкви появились еще 10 марта, спустя 16 дней после российского вторжения.

"Более свежие репортажи от 31 марта показывают место захоронения с траншеей длиной примерно 45 футов (около 14 метров, — Ред.) в юго-западной части района возле церкви", — заявили в компании.

Журналисты "Reuters" побывали в Буче 2 апреля. Они видели тела погибших, которые лежали на улицах. А братская могила была все еще открыта, из-под насыпанной поверх земли были видны ноги и руки мертвых.

[ + – ] Фото: Maxar [ + – ] Фото: Maxar [ + – ] Фото: Maxar

Напомним, 3 апреля, после вхождения в Бучу украинской армии, обнаружилось, что в городе происходили массовые убийства мирных жителей российскими военными. В братскую могилу похоронили около 300 человек, а по улицам города лежало много трупов. Мэр Бучи Анатолий Федорук заявил, что некоторым убитым было всего 14 лет. Военные России связывали им руки и стреляли в затылок.

Президент Европейского совета Шарль Мишель назвал события в городе Бучанской резней и анонсировал дальнейшие санкции против России из-за происходящего.

Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на события в Буче. Он отметил, что 14 лет назад в Бахаресте на саммите НАТО был шанс того, чтобы Россия не пришла. Однако теперь российские военные в Украине и есть преступления в Буче. Тем временем в Минобороны России назвали массовые убийства мирных жителей Бучи провокацией. В оборонном ведомстве РФ отрицают свою вину и заявили, что под контролем российских войск никто не пострадал.