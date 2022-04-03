Десантники, кадыровцы: исследователи CIT просят помочь найти виновников "Бучанской резни" (видео)

Команда планирует установить виновников в массовых убийствах людей, чтобы потом передать их в Международный уголовный суд и другие структуры.

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Исследователи команды Conflict Intelligence Team просят найти убийц мирных жителей в Киевской области, в частности в Буче. Об этом они написали в своем телеграм-канале.

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Члены команды не имеют ресурсов на свое независимое расследование, поэтому они будут содействовать поиску виновных. Для этого они попробуют установить части и подразделения, которые участвовали в оккупации украинских населенных пунктов. А также собрать и подготовить улики для Международного уголовного суда и другим структурам, которые будут проводить полноценное расследование.

На данный момент достоверно известно, что перед вторжением на территорию Беларуси прибывали силы Восточного военного округа, а также 76-я десантно-штурмовая дивизия и 98-я воздушно-десантная дивизия. Также там была замечена техника Росгвардии, а на аэродроме в Гостомеле замечены кадыровцы.

Уже во время оккупации Бучи ВС РФ у частных домов была замечена техника БМД и БТР-МДМ. Вероятно, они были заняты российскими солдатами. Также есть данные об участии в боях в районе города 104-го парашютно-десантного полка из 76-й дивизии. Как минимум двое военных из 234-го полка были в городе: один из них попал в плен, а второй погиб.

[ + – ] Допрос пленного из 234-го полка

В репортаже BBC о тяжелых потерях 331-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии также связывают эту часть с боями в районе Ирпеня — Бучи — Гостомеля, но у исследователей нет подтверждения этой информации.

Также было сообщение в росСМИ о "зачистке" Бучи-Гостомеля-Озера, в которых принимали участие морпехи. Возможно, речь идет о 40-й или 155-й бригадах Тихоокеанского флота. Однако отмечается, что этот факт вряд ли может стать доказательством совершений массовых убийств именно морскими пехотинцами ВС РФ.

Поэтому исследователи просят поделиться фото, видео или любой другой информацией о ВС РФ, которые принимали участие в оккупации городов Киевской области. Особенный интерес вызывают тактические знаки на технике, шевроны, нашивки с именами и другие знаки различия. Жители Украины могут передать информацию через бот.

Напомним, после выхода ВС РФ из Бучи, в городе обнаружили сотни убитых гражданских людей. Некоторые из них были со следами пыток и с завязанными руками.

После этих событий президент Евросовета Шарль Мишель анонсировал ужесточение санкций против РФ, а сами события назвал "Бучанской резней".