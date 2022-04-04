"Різанина в Бучі": у Путіна відкинули звинувачення у масових убивствах цивільних

За словами прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, Кремль не може довіряти матеріалам із Бучі, оскільки в них "виявлено ознаки фейків і відеопідробок".

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Росія відкидає всі звинувачення у масових вбивствах мирних жителів Бучі та хоче, щоб це питання винесли на обговорення до Ради безпеки ООН. Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.

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За його словами, РФ хоче, щоб тема масових убивств мешканців Бучі обговорювалася на найвищому рівні. Пєсков зазначив, що Москва винесла цю ініціативу на засідання РБ ООН, проте її заблокувала Великобританія, яка нині головує у Раді безпеки.

Журналіст поцікавився, хто, з точки зору Кремля, має брати участь у розслідуванні факту геноциду українців, на що прессекретар Володимира Путіна відповів: "Я не можу зараз відповісти на це питання, але, як мінімум, сама ініціатива винести цю тему на майданчик Радбезу говорить про те, що Росія хоче і фактично потребує обговорення на міжнародному рівні”.

Пєсков повідомив, що РФ не довіряє фото та відеоматеріалам, на яких можна побачити тіла вбитих мирних громадян, оскільки в них присутні "фейки та підробки".

"Ми категорично відкидаємо будь-які звинувачення… З того, що ми бачили, відеоматеріалам багато в чому не можна довіряти, тому що там нашими фахівцями з міністерства оборони виявлено ознаки відеопідробок і тих чи інших фейків. Фактологія, календарна послідовність подій також не говорить на користь достовірності цих тверджень (причетність ЗС РФ до геноциду — ред.)", — прокоментував прессекретар Путіна публікацію кадрів із Бучі з десятками вбитих цивільних.

Нагадаємо, в українській Бучі після виходу військ РФ знайшли братську могилу, в якій було поховано майже 300 громадян. Місцева влада повідомляла, що серед жертв є неповнолітні, яким стріляли в потилицю.

Розслідувачі з Conflict Intelligence Team закликали очевидців геноциду в Бучі надати їм дані, які незабаром будуть передані до Міжнародного кримінального суду й інших структур. За даними Офісу президента, до масових громадянських убивств можуть бути причетні відразу кілька бригад ЗС РФ.

3 квітня глава Секретної розвідувальної служби Великої Британії MI6 Річард Мур заявляв, що до планів Путіна щодо вторгнення в Україну входили позасудові страти українців.