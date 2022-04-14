Верховная Рада признала войну с Россией геноцидом украинцев

Кремль, по утверждению нардепов, борется в Украине с "нацистами". В эту категорию попадают все, кто отрицает, что украинцы и россияне – это один народ.

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Верховная Рада Украины на заседании 14 апреля признала войну России против Украины геноцидом украинской нации. Об этом сообщил в Telegram нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

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Заявление парламента №7276 "О совершении Российской Федерацией геноцида в Украине" поддержали 363 народных депутата, отметил нардеп.

[ + – ] Рада 14 апреля рассмотрела 22 документа

Проект постановления поручает спикеру Верховной Рады Украины направить текст заявления в ООН, Европарламент, Парламентскую Ассамблею (ПА) Совета Европы, ПА ОБСЕ, ПА НАТО, правительствам и парламентам иностранных государств.

Офис генпрокурора, МИД и Минюст Украины должны срочно документировать факты геноцида и инициировать привлечение к ответственности всех виновных.

Армия РФ уничтожает украинцев

В пояснительной записке сказано, что ВС РФ системно и последовательно уничтожают украинцев и их самобытность, лишает их права на самоопределение и самостоятельное развитие.

"Утверждение президента России Владимира Путина о том, что украинцы и россияне – это один народ, значит ничто иное, как отрицание факта существования украинского народа. Если существует один из двух народов, другого не может существовать", – отметили нардепы.

[ + – ] В Буче нашли братскую могилу, в которой похоронили около 300 человек Фото: pravda.com.ua

В Раде напомнили, что заявленной целью военной агрессии Российской Федерации является "денацификация" Украины.

"Этот термин создан для того, чтобы привязать агрессию к уничтожению "нацистов", которыми якобы населена Украина. "Нацистами" российское руководство называет украинцев, отрицающих существование лишь одного народа и борются за право украинского народа на самоидентификацию", – говорится в пояснительной записке.

Отметим, что Москва отказалась признать ответственность за массовые убийства в Буче. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает видеодоказательства преступлений ВС РФ в Буче, Гостомеле и Ирпене фейками.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины публиковало список военных Росгвардии по Хабаровскому краю, которые ответственны за убийства украинцев в Киевской области. В нем доступны инициалы врагов, воинская часть, номера мобильного и спутникового телефонов.

Президент Франции Эммануэль Макрон не признал геноцидом убийства украинцев военными РФ и сказал, что российский и украинский народы – "братские".

Медиагруппа "Россия Сегодня" открыто призывает к геноциду украинцев. СМИ 4 апреля опубликовало статью, которая призывает к репрессиям и этническим чисткам украинского населения.