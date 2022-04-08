Геноцид украинцев под Киевом устроили росгвардейцы из Хабаровского края, – ГУР МО

В списке, который обнародовала военная разведка, доступны личные данные убийц. Среди них были водители, электрики, работники связи и другие технические специалисты.

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Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало список военнослужащих Росгвардии, которые убивали украинцев в Киевской области.

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По информации разведчиков, убийства совершили военнослужащие управления Росгвардии по Хабаровскому краю.

В перечне можно увидеть инициалы оккупантов, воинскую часть, звание, должность по постоянному и временному штату, номера мобильного и спутникового телефонов.

Среди них есть водители, электрики, работники связи и другие технические специалисты.

Полный список российских военных преступников доступен по ссылке. Разведчики пообещали привлечь всех убийц к ответственности.

"За совершенные злодеяния против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности", – заявили в ГУР МО.

Напомним, чтопосле того как украинские военные зашли в Бучу, 3 апреля появилась информация о массовых убийствах мирных жителей российскими оккупантами. Мэр города Анатолий Федорук говорил о братской могиле, где похоронили около 300 человек. Многих убивали выстрелами в затылок, предварительно связав руки.

Спутниковые снимки, сделанные американской компанией Maxar Technologies, показали, что людей на улицах Бучи убили более 3 недель назад, когда город был под контролем ВС РФ.

Российское Минобороны заявляет, что данные о массовом убийстве людей — это провокация.