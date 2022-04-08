Геноцид українців під Києвом влаштували росгвардійці з Хабаровського краю, – ГУР МО

У списку, який оприлюднила військова розвідка, є особисті дані вбивць. Серед них були водії, електрики, робітники зв'язку й інші технічні фахівці.

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало список військовослужбовців Росгвардії, які вбивали українців у Київській області.

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За інформацією розвідників, вбивства скоїли військовослужбовці управління Росгвардії з Хабаровського краю.

У переліку можна побачити ініціали окупантів, військову частину, звання, посаду у постійному та тимчасовому штаті, номери мобільного та супутникового телефонів.

Серед них є водії, електрики, робітники зв'язку й інші технічні фахівці.

Повний список російських воєнних злочинців доступний за посиланням. Розвідники пообіцяли притягнути всіх убивць до відповідальності.

"За скоєні злочини проти мирного населення України всі військові злочинці стануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності", — заявили в ГУР МО.

Нагадаємо, що після того, як українські військові зайшли в Бучу, 3 квітня з'явилася інформація про масові вбивства мирних жителів російськими окупантами. Мер міста Анатолій Федорук говорив про братську могилу, де поховали близько 300 людей. Багатьох убивали пострілами в потилицю, заздалегідь зв'язавши руки.

Супутникові знімки, зроблені американською компанією Maxar Technologies, показали, що людей на вулицях Бучі вбили понад 3 тижні тому, коли місто було під контролем ЗС РФ.

Російське Міноборони заявляє, що дані про масове вбивство людей – це провокація.