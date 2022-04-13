"Это братские народы": Макрон отказался признавать действия РФ в Украине геноцидом

Президент Франции заявил, что не хочет "эскалации риторики", так как намерен продолжать пытаться "остановить войну и восстановить мир".

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Президент Франции Эммануэль Макрон отказался назвать действия России в Украине геноцидом, отметив, что российский и украинский народы являются "братскими". Соответствующие заявления глава государства сделал в интервью телеканалу France 2, передает CNN.

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Отвечая на вопрос о том, будет ли Макрон по примеру президента США Джо Байдена использовать термин "геноцид" для описания убийств украинцев российскими войсками, французский лидер сказал: "Сегодня я был бы осторожен с такими терминами, потому что эти народы — братские… Я хочу продолжать пытаться, насколько это возможно, остановить эту войну и восстановить мир. Я не уверен, что эскалация риторики служит этому делу".

В то же время издание France TV Info приводит следующую цитату президента Франции: "Это братские народы… Украинский народ, русский народ — братские народы".

При этом Макрон назвал действия войск РФ в Украине "неприемлемыми", добавив, что Европа стала свидетелем "беспрецедентных" военных преступлений на своей территории и Франция поможет в их расследовании.

Журналисты отметили, что слово "геноцид" для описания действий РФ в Украине использовал не только Байден, но и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также президент Польши Анджей Дуда.

Напомним, 24 апреля состоится второй тур выборов президента Франции, в котором, помимо действующего главы государства Макрона, примет участие и лидер праворадикального "Национального объединения" Марин Ле Пен.

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