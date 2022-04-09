Завтра пройдут выборы президента Франции: основные кандидаты и их позиция по Украине

Опросы показывают, что во втором туре, как и пять лет назад, действующий глава государства Макрон встретится с кандидатом от праворадикального "Национального объединения" Марин Ле Пен.

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В воскресенье, 10 апреля, во Франции пройдет первый тур выборов президента, в которых будет участвовать действующий глава республики Эмманюэль Макрон, лидер праворадикальной националистической партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и еще десять кандидатов. Фокус разобрался, какой уровень поддержки кандидатов на пост лидера государства и что они говорили об Украине на фоне полномасштабного вторжения войск РФ.

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Выборы президента Франции: все кандидаты

В борьбе за президентское кресло участвуют двенадцать политиков:

Эмманюэль Макрон — действующий президент Франции, на выборах в 2017 году одержал победу во втором туре с 66,1% голосов;

Натали Арто — национальный представитель троцкистской партии "Рабочая борьба";

Николя Дюпон-Эньян — депутат Национального собрания Франции, лидер национал-консервативной партии "Вставай, Франция";

Янник Жадо — член партии "Европа Экология Зеленые";

Анн Идальго — мэр Парижа, кандидат от "Социалистической партии";

Жан Лассаль — лидер партии "Будем сопротивляться!". (На выборах 2017 года набрал 1,21 % голосов);

Марин Ле Пен — глава "Национального объединения", на выборах 2017 года вышла во второй тур и проиграла там с 33,9% голосов;

Валери Пекресс — глава регионального совета Иль-де-Франс, победитель праймериз партии "Республиканцы";

Эрик Земмур — лидер партии "Реконкиста", журналист, писатель и ультраправый консервативный националист;

Филипп Путу — политический и профсоюзный деятель;

Фабьен Руссель — депутат Национального собрания Франции, лидер "Коммунистической партии";

Жан-Люк Меланшон — глава партии "Непокоренная Франция".

Выборы во Франции: основные кандидаты

Согласно данным опросов, основное противостояние, как и в 2017 году, ожидается между Макроном и Ле Пен.

Исследование электоральных симпатий, проведенное за два дня до первого тура для BFM TV, показало, что разрыв между действующим президентом и главой "Нацобъединения" находится на грани статистической погрешности — 26% против 25% — при том, что еще 4-5 апреля французы были отдать 28% голосов Макрону и 23% Ле Пен. Третье место, согласно опросу, занимает лидер "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон с 17,5% поддержки.

Также социологи подсчитали, сколько бы набрали главные претенденты на пост главы государства во втором туре, который состоится 24 апреля. В этом случае разрыв между Макроном и Ле Пен также небольшой 51% против 49% (+2). При этом телеканал уточнил, что 21% вовсе не выразили намерения голосовать.

В свою очередь исследование, проведенное для издания Le Monde и опубликованное 8 апреля, показало, что в первом туре за Макрона готовы проголосовать 26,5% избирателей, Ле Пен поддерживают 22,5% граждан, а Меланшон идет третьим с 17,5% поддержки.

Выборы в условиях войны: позиция Макрона и Ле Пен по Украине

На грядущие выборы повлиял факт полномасштабной войны РФ против Украины, начавшейся почти полтора месяца назад. Как утверждает институт изучения общественного мнения Ifop, 36% избирателей, то есть два француза из пяти, заявили, что война в Украине повлияет на их выбор. При этом "эффект войны" больше всего повлиял именно на избирателей Макрона, подчеркнули исследователи.

Действующий президент Франции неоднократно высказывался в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также дипломатического пути разрешения войны. Известно, что с 24 февраля Макрон по меньшей мере 9 раз, в том числе и по просьбе украинского коллеги Владимира Зеленского, проводил телефонные переговоры с главой государства-агрессора Владимиром Путиным для урегулирования конфликта. При этом кандидат на второй президентский срок прямо заявлял, что намерен продолжить поддерживать контакт с российским лидером, чтобы прекратить войну в Украине.

Макрон также поддержал идею Киева касательно того, чтобы Франция стала одним из гарантов безопасности Украины после возможного подписания соответствующего соглашения по итогам войны.

Что касается основного конкурента действующего президента Франции, Марин Ле Пен, то ей в ходе предвыборной гонке пришлось объяснять свои контакты с РФ на фоне полномасштабной агрессии, пишет издание Guardian. В частности, ультраправого кандидата начали критиковать за наличие в материалах ее кампании фотографии с Путиным. Известно, что Ле Пен встречалась с российским лидером во время кампании 2017 года, а в 2014 году ее партия, которая тогда называлась "Национальный фронт", взяла в российском банке кредит в размере 9 млн евро на предвыборные нужды.

"Мы не будем отрицать свою позицию по вопросам международной политики. В 2017 году нам нужно было сотрудничать с Россией, чтобы противодействовать Исламскому государству", — объяснил журналистам один из представителей политсилы.

При этом Ле Пен сказала, что "частично изменила" свои взгляды на Путина, и что сейчас лидер государства-агрессора "не тот, кем был пять лет назад". Также ультраправый кандидат заявила, что полномасштабное вторжение РФ в Украину стало "явным нарушением международного права и это невозможно оправдывать", однако отметила, что основная ответственность за разрешение кризиса сейчас лежит на странах Европы, а не на Соединенных Штатах.

В свою очередь BBC отметило, что в то время как Макрон сконцентрировался во время своей предвыборной кампании на Украине, основной фокус риторики его конкурентки был перемещен на внутренних вопросах Франции — росте цен, социальном обеспечении и миграции. В то же время Ле Пен после начала полномасштабной войны выступила за принятие французским государством украинских беженцев, утверждают журналисты.

Тем не менее Ле Пен высказывалась против введения Францией санкций в отношении РФ, которые могут навредить самому французскому государству, и заявила о необходимости занять "здравомыслящую позицию", поскольку "все, что происходит в Украине, нельзя разделить на черное и белое". На просьбу журналистов объяснить свою позицию по оккупации Россией Крыма ультраправый кандидат заявила, что "референдум" там не был признан международным сообществом, но при этом никто не уехал из Крыма, чтобы просить убежище в другой стране".