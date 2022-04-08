Франция готова стать гарантом безопасности Украины, — Макрон

Французский лидер также предупредил, что продолжит проводить телефонные разговоры с Путиным, чтобы сохранить за Парижем статус переговорщика.

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Франция готова стать гарантом безопасности Украины по окончанию полномасштабной войны с Российской Федерацией. Об этом в интервью изданию Le Parisien заявил французский президент Эммануэль Макрон.

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По его словам, "в какой-то момент" в Украине прекратятся боевые действия и "нам придется строить там мир".

В этом контексте Эммануэль Макрон заявил, что Франция готова стать гарантом безопасности нашей страны после окончания полномасштабной войны с РФ.

"Это невозможно сделать (построить мир в Украине — ред.) без гаранта, и Франция призвана быть одним из таких гарантов", — подчеркнул французский лидер в общении с журналистами.

Макрон также заявил, что продолжит проводить телефонные разговоры с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным вне зависимости от результатов. Французский лидер считает, что подобные переговоры необходимы, чтобы Париж сохранил за собой "статус переговорщика".

Как отметил Макрон, особое внимание он уделяет прифронтовому Мариуполю, который ВС РФ продолжают обстреливать авиацией и тяжелой артиллерией. По его словам, Москва "достаточно ясно выразила отказ" на инициативу Франции, Турции и Греции о проведении эвакуации мирного населения, из-за чего Париж вынужден предложить открыть гуманитарный коридор с привлечением Красного Креста.

Напомним, 30 марта глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявляла, что Германия готова стать гарантом безопасности Украины после прекращения полномасштабной войны с РФ.

Также сообщалось, что США отказались предоставлять гарантии безопасности Украине. Президент Владимир Зеленский поблагодарил Вашингтон за оказанную военную помощь и отметил, что Соединенные Штаты не захотели становиться гарантом безопасности в ответ на предложение Киева.