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Мир Российско-украинская война

Германия готова предоставить Украине гарантии безопасности после войны, - МИД ФРГ

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Анналена Бербок, МИД Германии
Фото: РИА | глава МИД Германии Анналена Бербок

В ходе общения с журналистами Анналена Бербок рассказала, что итоги встречи в Стамбуле не стоит воспринимать как такие, которые "дают почву для прорыва в переговорах".

Германия готова предоставить гарантии безопасности для Украины после войны, сообщила глава МИД страны Анналена Бербок в эфире одного из немецких телеканалов, пишет ZEIT ONLINE.

"Если требуются гарантии, то Германия будет в этом участвовать и даст гарантии", — заявила глава внешнеполитического ведомства.

Еще глава немецкого МИД считает, что итоги встречи представителей РФ и Украины в Стамбуле не нужно считать таковыми, которые дают почву для прорыва в переговорах.

Министр добавила, что Россия понимает гарантии и нейтралитет иным образом, чем Запад.

Прокомментировала Бербок и отвод войск РФ из киевского и черниговского направлений. Она критически относится к заявлениям Москвы и считает, что российскому правительству нельзя доверять. Ведь до сих пор происходят такие инциденты, как расстрел эвакуированного мирного населения.

Если Россия хочет убедительно показать, что она серьезно относится к переговорам, бомбардировки гражданского населения должны быть немедленно прекращены, подытожила глава МИД Германии.

Напомним, в Британии отвергли возможность предоставления Украине гарантий безопасности, как в НАТО.

На переговорах в Стамбуле, которые прошли 29 марта между украинской и российской сторонами, Киев огласил требование предоставить нашей стране гарантии безопасности в обмен на нейтральный статус.

Среди стран-гарантов своей безопасности Украина хотела бы видеть все страны, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН (сейчас ими являются Великобритания, Китай, Россия, США и Франция – Ред.), а также Германию, Турцию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.