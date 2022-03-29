Украина требует гарантий безопасности от ряда стран: о ком идет речь

Глава делегации РФ Владимир Мединский подтвердил в комментарии журналистам, что на переговорах украинская сторона требует гарантий безопасности от ряда стран, в том числе России.

29 марта в Стамбуле прошли переговоры между Украиной и РФ. Обсуждалась необходимость оформления военных гарантий безопасности для Украины, сообщил на брифинге глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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По его словам, Киев хочет добиться новой системы безопасности для страны, так как старая оказалась неэффективной, что показало вторжение РФ.

Украина хочет получить гарантии безопасност от ряда стран, которые должны быть фактически аналогичны 5-й статье устава НАТО, только с более ограниченным временем реакции.

Среди стран-гарантов своей безопасности Украина хотела бы видеть все страны, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН (сейчас ими являются Великобритания, Китай, Россия, США и Франция – Ред.), а также Германию, Турцию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.

Украина также предлагает свободное присоединение стран к договору о гарантиях безопасности.

При этом данные гарантии безопасности не будут задевать вопрос оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Эту ифнормацию также подтвердил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter.

[ + – ] Подоляк о переговорах

[ + – ] Владимир Мединский

Фокус в своем материале писал, что известно о дворце Долмабахче в Стамбуле, где встретились украинская и российская стороны для переговоров.

Напомним, британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что РФ уже не требует от Украины денацификации во время переговоров.