Україна вимагає гарантій безпеки від низки країн: про кого йдеться

Глава делегації РФ Володимир Мединський підтвердив у коментарі журналістам, що на переговорах українська сторона вимагає гарантій безпеки від низки країн, зокрема Росії.

29 березня у Стамбулі відбулися переговори між Україною та РФ. Обговорювали необхідність оформлення військових гарантій безпеки для України, повідомив на брифінгу голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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За його словами, Київ хоче добитися нової системи безпеки для країни, оскільки стара виявилася неефективною, що показало вторгнення РФ.

Україна хоче отримати гарантії безпеки від низки країн, які мають бути фактично аналогічні 5-й статті статуту НАТО, лише з обмеженішим часом реакції.

Серед країн-гарантів своєї безпеки Україна хотіла б бачити всі країни, які є постійними членами Ради Безпеки ООН (зараз ними є Велика Британія, Китай, Росія, США та Франція – Ред.), а також Німеччину, Туреччину, Канаду, Італію, Польщу та Ізраїль.

Україна також пропонує вільне приєднання країн до договору про гарантії безпеки.

Водночас ці гарантії безпеки не зачіпатимуть питання окупованих територій Донбасу та Криму.

Цю інформацію також підтвердив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк у своєму Twitter.

[ + – ] Подоляк про переговори

[ + – ] Володимир Мединський

Фокус у своєму матеріалі писав, що відомо про палац Долмабахче у Стамбулі, де зустрілися українська та російська сторони для переговорів.

Нагадаємо, британська газета Financial Times із посиланням на джерела повідомила, що РФ уже не вимагає від України денацифікації під час переговорів.