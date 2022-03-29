Палац для переговорів. Що відомо про місце зустрічі російсько-української делегації

Палац Долмабахче у Стамбулі, куди 29 березня прибула російсько-українська делегація для переговорів, одна з найкрасивіших пам'яток не лише в Туреччині, а й у всьому світі.

Палац Долмабахче — що в перекладі з турецької означає "насипний сад" — історична будівля, яку називали європейським капризом султана Абдула-Меджида I. Турецький падишах мріяв створити розкішний палац у європейському стилі рококо та бароко на березі Босфору. Як архітектора у Стамбул запросили Аміра Бальяна з Вірменії. Будівництво розпочало у 1842 році і тривало до 1853 року.

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Палац вийшов по-східному розкішний: 285 кімнат, 44 просторі зали, 68 туалетів і 6 турецьких лазень. На один лише декор Долмабахче витратили 14 тонн золота. А загальна вартість матеріалів для будівництва становила 5 мільйонів золотих фунтів.

Будівля складається з трьох частин: Селямлик (кімнати для гостей), гарем та Церемоніальний (тронний) зал.

Площа палацового комплексу – 110 тисяч квадратних метрів.

На території Долмабахче велика кількість різних будівель: мечеть, гарем, бібліотека, годинникова вежа та інші.

У палаці зберігається колекція картин Айвазовського. Художник написав полотна на замовлення султана.

Усі годинники палацу показують той самий час — 9:05, коли помер президент Кемаль Ататюрк, останній із правителів Туреччини, хто жив у Долмабахче.

Біля палацу дванадцять воріт. Двоє головних — Імператорські, через які входять туристи, та Казначейські, п'ять Воріт Босфору — для тих, хто прибув по воді, та ще кілька по периметру комплексу.

[ + – ] Султанські морські ворота

Для прийомів

Тронний зал — найвища і найшикарніша частина Долмабахче, призначена для урочистих церемоній та аудієнцій султана. У залі на висоті 36 метрів розташована найбільша у світі люстра з богемського скла завважки 4,5 кг – подарунок королеви Вікторії. По периметру розташовано 750 свічників. На підлозі Церемоніальної зали — найбільший у країні килим площею 124 квадратні метри.

Сусідній із залом церемоній — "Зала Секретаріату" або "Керамічна кімната". Тут можна побачити найбільшу в палаці картину XVIII століття, написану італійцем Стефано Уссі. Це подарунок єгипетського імператора Ісмаїла-Паші. На полотні зображені паломники, які йдуть із Стамбула до Мекки.

З першого поверху палацу на другий можна піднятися імператорськими сходами з кришталевими перилами, прикрашеними кристалами.

Гарем

Гарем займає дві третини всієї території палацу, тут були розташовані покої матері султана, а також наложниць та фавориток. Найрозкішнішими залами вважаються Блакитний та Рожевий. Перша кімната була призначена для урочистих заходів у дні релігійних свят. Тут читали Коран і робили намаз.

[ + – ] Блакитний зал

Рожевий зал був призначений для зустрічей з гостями, де Валіде-Султан проводила приватні бесіди.

Кімната Ататюрка

Загалом у резиденції за весь час її існування проживало шість турецьких султанів. Останній господар Долмабахче – турецький президент Кемаль Ататюрк. Він заїхав до палацу 1927 року. Ататюрк жив у зимовій спальні для падишахів. Після його смерті у 1938 році палац став музеєм.

Як писав раніше Фокус, 29 березня у Британії відбудеться поминальна служба за принцом Філіпом, який помер у квітні 2021 року. Підтримати королеву прибудуть представники королівських родин з усього світу.