Монархи з усього світу приїдуть до Лондона вшанувати пам'ять принца Філіпа, але не принц Гаррі

Прибудуть королева Іспанії Летиція та принц-спадкоємець Бахрейну, але принц Гаррі до Британії не прилетить, бо все ще "не почувається в безпеці".

Сьогодні у Британії відбудеться поминальна служба за принцом Філіппом, який помер у квітні 2021 року у віці 99 років, провівши у шлюбі з королевою Єлизаветою 72 роки. Служба відбудеться у Вестмінстерському абатстві. І вже відомо, що підтримати королеву і віддати шану її покійному чоловікові прибудуть представники королівських сімей з усього світу. Але тільки не його рідний онук Гаррі. Про це пише Daily Mail.

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Відомо, що прибудуть навіть принц-спадкоємець Бахрейну та принц Ель-Хасан бін Талал і принцеса Йорданії Сарват Ель-Хасан, які давно товаришують із Єлизаветою.

Народився в сім'ї принца Андрія Грецького і Данського і принцеси Аліси Баттенбергської, принц Філіп мав зв'язки з багатьма європейськими монархіями, які тільки зміцнилися, коли він одружився з тодішньою принцесою Єлизаветою.

Його бабуся по материнській лінії, принцеса Вікторія Гессенська, була онукою королеви Вікторії, яку прозвали "бабусею Європи", через її дев'ятьох дітей та 42 онуків, які одружувалися та виходили заміж за представників європейських монархій.

Саме через королеву Вікторію і королева, і герцог Единбурзький пов'язані з королями Швеції, Бельгії та Данії.

Король іспанський Філіп також є далеким родичем і після смерті герцога навіть називав його "дорогим дядьком Філіпом". Він прибуде разом із королевою Летицією. Нідерланди представлятимуть 54-річний король Віллем-Олександр та його дружина 50-річна королева Максима. Зі Швеції прилетять король Карл XVI Густав і королева Соня, а з Бельгії 61-річний король Філіп, який пов'язаний з королевою через королеву Вікторію, та його 49-річна дружина, королева Матильда.

81-річна данська королева Маргрете обов'язково прилетить, оскільки вона, як і Єлизавета та покійний Філіп, є нащадками Крістіана IX з Данії, шестеро дітей якого вийшли заміж за членів інших королівських родин, за що його прозвали "тестем Європи".

Прибудуть і численні грецькі родичі Філіпа, включаючи королеву еллінів Анну-Марію, а також принци Павлос, який є хрещеником принца Чарльза, та Філіпос, хрещеник принцеси Діани.

[ + – ] Весілля принца грецького Філіпоса Фото: Ethnos

Відомо, що тільки король Норвегії Харальд V був змушений скасувати візит, захворівши в останній момент на коронавірус.

64-річний принц Монако Альбер приїде без дружини принцеси Шарлен, а герцогиня Марія-Тереза представлятиме Люксембург.

[ + – ] Князь Монако Альбер Фото: Скриншот видео

Але принца Гаррі, онука покійного герцога Единбурзького, на службі не буде. Він і Меган Маркл уже заявили, що залишаться вдома у Монтесіто, Каліфорнія.

Востаннє Гаррі повертався до Великобританії вісім місяців тому на відкриття статуї принцесі Діані.

[ + – ] Відкриття пам'ятника принцесі Діані Фото: Getty Images

Він подає судовий позов проти Міністерства внутрішніх справ після того, як йому сказали, що йому більше не надаватиметься "така ж міра" особистого захисту під час відвідання Великобританії.

"Дуже сумно, що Гаррі та Меган не будуть присутні на поминальній службі принца Філіпа, і я думаю, що одного разу Гаррі може пошкодувати про це. Він сказав, що не почувається в безпеці без охорони Скотланд-Ярду, але для мене це звучить як привід, щоб не повертатися до Великобританії, і вказує на те, що його розрив із сім'єю серйозніший, ніж нам здається, Гаррі завжди дуже любив свого дідуся і був глибоко задоволений, коли змінив його на посаді генерал-капітана Королівської морської піхоти. Вони разом відвідували заходи, присвячені Дню пам'яті, і між ними завжди було порозуміння, оскільки обидва служили військовим, які пройшли справжню службу", — зазначив королівський біограф Філ Дампір.

Дампір також зазначив, що Гаррі "любив" почуття гумору Філіпа, і хвалив його в інтерв'ю, що робить його відмову прилетіти до Британії ще "загадковішою і дивнішою".

"Він буде на Іграх непокорених у Гаазі з 16 по 21 квітня, але невідомо, чи заїде він до бабусі, щоб привітати її з 96-річчям 21 числа", — зазначив Дампір.

[ + – ] Принц Гаррі на похороні принца Філіпа Фото: Скріншот

Нагадаємо, похорон Гаррі відвідав сам. Вагітна Меган залишилася в Каліфорнії. Єлизавета досі не зустрілася зі своєю правнучкою Лілібет-Діаною, яку назвали на її честь.