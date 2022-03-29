Монархи со всего мира приедут в Лондон почтить память принца Филиппа, но не принц Гарри

Прибудут королева Испании Летиция и наследный принц Бахрейна, но принц Гарри в Британию не прилетит, потому что все еще "не чувствует себя в безопасности"

Сегодня в Британии состоится поминальная служба по принцу Филиппу, который скончался апреля 2021 года в возрасте 99 лет, проведя в браке с королевой Елизаветой 72 года. Служба состоится в Вестминстерском аббатстве. И уже известно, что поддержать королеву и отдать дань уважения ее покойному супругу прибудут представители королевских семей со всего мира. Но только не его родной внук Гарри. Об этом пишет Daily Mail.

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Известно, что прибудут даже наследный принц Бахрейна и принц Эль-Хасан бин Талал и принцесса Иордании Сарват Эль-Хасан, которые давно дружат с Елизаветой.

Родившийся в семье принца Андрея Греческого и Датского и принцессы Алисы Баттенбергской, принц Филипп имел связи со многими европейскими монархиями, которые только укрепились, когда он женился на тогдашней принцессе Елизавете.

Его бабушка по материнской линии, принцесса Виктория Гессенская, была внучкой королевы Виктории, которую прозвали "бабушкой Европы", из-за ее девяти детей и 42 внуков, которые женились и выходили замуж за представителей европейских монархий.

Именно через королеву Викторию и королева, и герцог Эдинбургский связаны с королями Швеции, Бельгии и Дании.

Король испанский Филипп, также является дальним родственником и после смерти герцога даже называл его "дорогим дядей Филиппом". Он прибудет вместе с королевой Летицией. Нидерланды будут представлять 54-летний король Виллем-Александр и его жена 50-летняя королева Максима. Из Швеции прилетят король Карл XVI Густав и королева Соня, а из Бельгии 61-летний король Филипп, который связан с королевой через королеву Викторию, и его 49-летней жена, королева Матильда.

81-летняя датская королева Маргрете обязательно прилетит, так как она, как и Елизавета и покойный Филипп являются потомками Кристиана IX из Дании, шестеро детей которого вышли замуж за членов других королевских семей, за что его прозвали "тесть Европы"".

Прибудут и многочисленные греческие родственники Филиппа, включая королеву эллинов Анну-Марию, а также принцы Павлос, который является крестником принца Чарльза, и Филлипос, крестник принцессы Дианы.

[ + – ] Свадьба принца греческого Филлипоса Фото: Ethnos

Известно, что только король Норвегии Харальд V был вынужден отменить визит, заболев в последний момент коронавирусом.

64-летний принц Монако Альбер приедет без своей жены принцессы Шарлен, а герцогиня Мария-Тереза будет представлять Люксембург.

[ + – ] Князь Монако Альбер Фото: Скриншот видео

Но вот принца Гарри, внука покойного герцога Эдинбургского на службе не будет. Он и Меган Маркл уже заявили, что останутся дома в Монтесито, Калифорния.

Последний раз Гарри возвращался в Великобританию восемь месяцев назад на открытие статуи принцессы Дианы.

[ + – ] Открытие памятника принцессе Диане Фото: Getty Images

Он подает судебный иск против Министерства внутренних дел после того, как ему сказали, что ему больше не будет предоставляться "такая же степень" личной защиты при посещении Великобритании.

"Очень грустно, что Гарри и Меган не будут присутствовать на поминальной службе принца Филиппа, и я думаю, что однажды Гарри может пожалеть об этом. Он сказал, что не чувствует себя в безопасности без охраны Скотланд-Ярда, но для меня это звучит как предлог, чтобы не возвращаться в Великобританию, и указывает на то, что его разрыв с семьей серьезней, чем нам кажется. Гарри всегда очень любил своего дедушку и был глубоко польщен, когда сменил его на посту генерал-капитана Королевской морской пехоты. Они вместе посещали мероприятия, посвященные Дню памяти, и между ними всегда была взаимопонимание, поскольку оба служили военным, прошедшим действительную службу", — отметил королевский биограф Фил Дампир.

Дампир также отметил, что Гарри "любил" чувство юмора Филиппа, и хвалил его в интервью, что делает его отказ прилететь в Британию еще "более загадочным и странным".

"Он будет на Играх непокоренных в Гааге с 16 по 21 апреля, но неизвестно, заедет ли он к бабушке, чтобы поздравить ее с 96-летием 21 числа", — отметил Дампир.

[ + – ] Принц Гарри на похоронах принца Филиппа Фото: Скриншот

Напомним, похороны Гарри посетил сам. Беременная Меган осталась в Калифорнии. Елизавета до сих пор не встретилась со своей правнучкой Лилибет-Дианой, которую назвали в честь нее.