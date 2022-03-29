Дворец для переговоров. Что известно о месте встречи российско-украинской делегации

Дворец Долмабахче в Стамбуле, куда 29 марта прибыла российско-украинская делегации для переговоров, одна из самых красивых достопримечательностей не только в Турции, но и во всем мире.

Дворец Долмабахче — что в переводе с турецкого означает "насыпной сад" — историческое здание, которое называли европейским капризом султана Абдула-Меджида I. Турецкий падишах мечтал создать роскошный дворец в европейском стиле рококо и барокко на берегу Босфора. В качестве архитектора в Стамбул пригласили Амира Бальяна из Армении. Строительство начало в 1842 году и длилось до 1853.

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Дворец получился по-восточному роскошный: 285 комнат, 44 просторных зала, 68 туалетов и 6 турецких бань. На один только декор Долмабахче потратили 14 тонн золота. А общая стоимость материалов для строительства составила 5 миллионов золотых фунтов.

Здание состоит из трех частей: Селямлык (комнаты для гостей), гарем и Церемониальный (тронный) зал.

Площадь дворцового комплекса 110 тысяч квадратных метров.

На территории Долмабахче большое количество разных зданий: мечеть, Гарем, библиотека, Часовая башня и другие.

Во дворце хранится коллекция картин Айвазовского. Художник написал полотна по заказу султана.

Все часы дворца показывают одно и то же время — 9:05, когда скончался президент Кемаль Ататюрк, последний из правителей Турции, кто жил в Долмабахче.

У дворца двенадцать ворот. Двое главных — Императорские, через которые входят туристы, и Казначейские, пять Врат Босфора — для тех, кто прибыл по воде, и еще несколько по периметру комплекса.

[ + – ] Султанские морские ворота

Для приемов

Тронный зал — самая высокая и шикарная часть Долмабахче, предназначенная для торжественных церемоний и аудиенций султана. В зале на высоте 36 метров расположена самая большая в мире люстра из богемского стекла весом 4, 5 кг — подарок королевы Виктории. По периметру расположены 750 подсвечников. На полу Церемониального зала — самый большой в стране ковер площадью 124 квадратных метра.

Соседний с залом церемоний — "Зал Секретариата" или "Керамическая комната". Здесь можно увидеть самую большую во дворце картину XVIII века, написанную итальянцем Стефано Усси. Это подарок египетского правителя Исмаила-Паши. На полотне изображены паломники, идущие из Стамбула в Мекку.

С первого этажа дворца на второй можно подняться по императорской лестнице с хрустальными перилами, украшенной кристаллами из баккара.

Гарем

Гарем занимает две третьих всей территории дворца, здесь находились покои матери султана, а также наложниц и фавориток. Самыми роскошными залами считаются Голубой и Розовый. Первая комната была предназначена для торжественных мероприятий в дни религиозных праздников. Здесь читали Коран и совершали намаз.

[ + – ] Голубой зал

Розовый зал был предназначен для встреч с гостями, где Валиде-Султан проводила приватные беседы.

Комната Ататюрка

Всего в резиденции за все время ее существования проживали шесть турецких султанов. Последний хозяин Долмабахче — турецкий президент Кемаль Ататюрк. Он заехал во дворец в 1927 году. Ататюрк жил в зимней спальне для падишахов. После его смерти в 1938 году дворец стал музеем.

Как писал ранее Фокус, 29 марта в Британии состоится поминальная служба по принцу Филиппу, который скончался апреля 2021 года. Поддержать королеву прибудут представители королевских семей со всего мира.