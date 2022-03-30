Німеччина готова надати Україні гарантії безпеки після війни, — МЗС ФРН

Під час спілкування із журналістами Анналена Бербок розповіла, що підсумки зустрічі у Стамбулі не варто сприймати як такі, що "дають підґрунтя для прориву в переговорах".

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Німеччина готова надати гарантії безпеки України після війни, повідомила глава МЗС країни Анналена Бербок в ефірі одного з німецьких телеканалів, пише ZEIT ONLINE.

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"Якщо потрібні гарантії, то Німеччина братиме в цьому участь і дасть гарантії", — заявила глава зовнішньополітичного відомства.

Ще глава німецького МЗС вважає, що підсумки зустрічі представників РФ та України в Стамбулі не треба вважати такими, що дають підґрунтя для прориву в переговорах.

Міністриня додала, що Росія розуміє гарантії та нейтралітет інакше, ніж Захід.

Прокоментувала Бербок і відведення військ РФ з київського та чернігівського напрямків. Вона критично ставиться до заяв Москви і вважає, що російському уряду не можна довіряти. Адже досі трапляються такі інциденти, як розстріл евакуйованого мирного населення.

Якщо Росія хоче переконливо показати, що вона серйозно ставиться до переговорів, бомбардування цивільного населення має бути негайно припинено, підсумувала глава МЗС Німеччини.

Нагадаємо, у Британії заперечили можливість надання Україні гарантій безпеки, як у НАТО.

На переговорах у Стамбулі, що відбулися 29 березня між українською і російською сторонами, Київ оголосив вимогу надати нашій країні гарантії безпеки в обмін на нейтральний статус.

Серед країн-гарантів своєї безпеки Україна хотіла б бачити всі країни, які є постійними членами Ради Безпеки ООН (зараз ними є Велика Британія, Китай, Росія, США та Франція — Ред.), а також Німеччину, Туреччину, Канаду, Італію, Польщу й Ізраїль.