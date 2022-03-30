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Світ Російсько-українська війна

Джонсон відкинув можливість надання Україні гарантій безпеки, як у НАТО

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Фото: telegraph.co.uk | У Великій Британії оцінили перспективу надання Україні військових гарантій безпеки

Великобританія не забезпечуватиме українській державі пряму військову підтримку, оскільки хоче уникнути конфронтації з РФ, заявив заступник прем'єр-міністра Рааб.

Незважаючи на те, що Україна розглядає Великобританію як можливого гаранта безпеки країни, керівництво королівства запевнило, що не забезпечуватиме військову підтримку державі за принципом НАТО, оскільки це означатиме пряму конфронтацію з РФ. Відповідну заяву в середу, 30 березня, зробив заступник прем'єр-міністра Британії Домінік Рааб, повідомляє Guardian.

Представник британського уряду, як стверджують журналісти, "з обережністю" ставиться до перспективи того, що королівство виступить гарантом безпеки України, якщо вона оголосить про свій нейтралітет у межах майбутньої мирної угоди з РФ.

"Це залежатиме від того, що саме (буде) задіяно (в цій угоді). Ми дуже ясно дали зрозуміти, що не збираємось залучати Росію в пряму воєнну конфронтацію. Україна не є членом НАТО", — сказав Рааб.

Водночас заступник прем'єр-міністра зазначив, що Британія "уважно розгляне все, що, за словами президента (України Володимира) Зеленського, йому потрібно".

"Але я думаю, що ми не збираємося в односторонньому порядку повторювати зобов'язання НАТО щодо членів НАТО", — уточнив Рааб.

Нагадаємо, за словами глави української делегації на переговорах із РФ, лідера фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давида Арахамії, Україна на зустрічі в Стамбулі 29 березня запропонувала укласти новий міжнародний договір. Зокрема, передбачається, що українська сторона замість прийняття нейтрального статусу отримає гарантії безпеки від інших країн. На думку української делегації, країнами-гарантами можуть бути Великобританія, Китай, США, Туреччина, Франція, Канада, Італія, Польща, Ізраїль.

У відповідному договорі, як очікує Україна, має бути прописаний принцип відповіді на погрози, схожий на 5 статтю Статуту НАТО — "напад на одного члена альянсу рівнозначний нападу на весь альянс". У випадку, якщо проти України розпочинаються воєнні дії або агресія в іншій формі, то країни-гаранти протягом трьох днів мають провести консультації, а потім надати необхідну Україні допомогу, заявили в делегації за підсумками переговорів. Ця пропозиція зараз перебуває на розгляді в керівництва РФ.

В Офісі президента України тим часом очікують, що в разі підписання майбутнього договору країни-гаранти також візьмуть на себе юридичні зобов'язання щодо постачання озброєння.