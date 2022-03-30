Джонсон відкинув можливість надання Україні гарантій безпеки, як у НАТО

Великобританія не забезпечуватиме українській державі пряму військову підтримку, оскільки хоче уникнути конфронтації з РФ, заявив заступник прем'єр-міністра Рааб.

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Незважаючи на те, що Україна розглядає Великобританію як можливого гаранта безпеки країни, керівництво королівства запевнило, що не забезпечуватиме військову підтримку державі за принципом НАТО, оскільки це означатиме пряму конфронтацію з РФ. Відповідну заяву в середу, 30 березня, зробив заступник прем'єр-міністра Британії Домінік Рааб, повідомляє Guardian.

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Представник британського уряду, як стверджують журналісти, "з обережністю" ставиться до перспективи того, що королівство виступить гарантом безпеки України, якщо вона оголосить про свій нейтралітет у межах майбутньої мирної угоди з РФ.

"Це залежатиме від того, що саме (буде) задіяно (в цій угоді). Ми дуже ясно дали зрозуміти, що не збираємось залучати Росію в пряму воєнну конфронтацію. Україна не є членом НАТО", — сказав Рааб.

Водночас заступник прем'єр-міністра зазначив, що Британія "уважно розгляне все, що, за словами президента (України Володимира) Зеленського, йому потрібно".

"Але я думаю, що ми не збираємося в односторонньому порядку повторювати зобов'язання НАТО щодо членів НАТО", — уточнив Рааб.

Нагадаємо, за словами глави української делегації на переговорах із РФ, лідера фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давида Арахамії, Україна на зустрічі в Стамбулі 29 березня запропонувала укласти новий міжнародний договір. Зокрема, передбачається, що українська сторона замість прийняття нейтрального статусу отримає гарантії безпеки від інших країн. На думку української делегації, країнами-гарантами можуть бути Великобританія, Китай, США, Туреччина, Франція, Канада, Італія, Польща, Ізраїль.

У відповідному договорі, як очікує Україна, має бути прописаний принцип відповіді на погрози, схожий на 5 статтю Статуту НАТО — "напад на одного члена альянсу рівнозначний нападу на весь альянс". У випадку, якщо проти України розпочинаються воєнні дії або агресія в іншій формі, то країни-гаранти протягом трьох днів мають провести консультації, а потім надати необхідну Україні допомогу, заявили в делегації за підсумками переговорів. Ця пропозиція зараз перебуває на розгляді в керівництва РФ.

В Офісі президента України тим часом очікують, що в разі підписання майбутнього договору країни-гаранти також візьмуть на себе юридичні зобов'язання щодо постачання озброєння.