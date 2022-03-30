У Джонсона отвергли возможность предоставления Украине гарантий безопасности, как в НАТО

Великобритания не будет обеспечивать украинскому государству прямую военную поддержку, так как хочет избежать конфронтации с РФ, заявил заместитель премьер-министра Рааб.

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Несмотря на то, что Украина рассматривает Великобританию в качестве возможного гаранта безопасности страны, руководство королевства заверило, что не будет обеспечивать военную поддержку государству по принципу НАТО, так как это будет означать прямую конфронтацию с РФ. Соответствующее заявление в среду, 30 марта, сделал заместитель премьер-министра Британии Доминик Рааб, передает Guardian.

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Представитель британского правительства, как утверждают журналисты, "с осторожностью" относится к перспективе того, что королевство выступит в качестве гаранта безопасности Украины, если она объявит о своем нейтралитете в рамках будущего мирного соглашения с РФ.

"Это будет зависеть от того, что именно (будет) задействовано (в этом соглашении). Мы очень ясно дали понять, что не собираемся вовлекать Россию в прямую военную конфронтацию. Украина не является членом НАТО", — сказал Рааб.

В то же время заместитель премьер-министра указал, что Британия "внимательно рассмотрит все, что, по словам президента (Украины Владимира) Зеленского, ему нужно".

"Но я думаю, что мы не собираемся в одностороннем порядке повторять обязательства НАТО, которые относятся к членам НАТО", — уточнил Рааб.

Напомним, по словам главы украинской делегации на переговорах с РФ, лидера фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамии, Украина на встрече в Стамбуле 29 марта предложила заключить новый международный договор. В частности предполагается, что украинская сторона взамен на принятие нейтрального статуса, получит гарантии безопасности от других стран. По мнению украинской делегации, странами-гарантами могут выступить Великобритания, Китай, США, Турция, Франция, Канада, Италия, Польша, Израиль.

В соответствующем договоре, как ожидает Украина, должен быть прописан принцип ответа на угрозы, похожий на 5-ю статью Устава НАТО — "нападение на одного члена альянса равнозначно нападению на весь альянс". В случае, если против Украины начинаются военные действия или агрессия в другой форме, то страны-гаранты на протяжении трех дней должны будут провести консультации, а затем — предоставить необходимую Украине помощь, заявили в делегации по итогам переговоров. Это предложение на данный момент находится на рассмотрении у руководства РФ.

В Офисе президента Украины тем временем ожидают, что в случае подписания будущего договора страны-гаранты также возьмут на себя юридические обязательства по поставкам вооружения.