Украина может получить преимущества от договора про гарантии безопасности, — Подоляк

По словам советника главы ОП, Украина может получить в качестве гарантий вмешательство в военный конфликт стран-гарантов, снабжение Киева оружием, а также обязательное вхождение в ЕС.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры российско-украинских делегаций в Стамбуле позволили закрепить ряд договорных позиций, которые рассмотрит Россия. По его словам, если Украина закрепит свой нейтральным статус, гарантами безопасности могут стать страны мира с ведущими армиями, в том числе с ядерным компонентом. Они возьмут на себя юридические обязательства по вмешательству в любой конфликт на территории Украины и по поставкам вооружения. Об этом он сообщил в Telegram.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Чиновник считает, что присутствие России наряду с США, Великобританией, Турцией, Германией и другими странами в качестве подписанта многостороннего договора о гарантиях безопасности накладывает на россиян много дополнительных обременений. В то же время, он позволяет Украине не идти на сложный двухсторонний формат. По его словам, только в рамках многостороннего договора можно избежать традиционной российской необязательности по юридическим договорам.

Какие гарантии может получить Украина

Вмешательство в любой конфликт на территории Украины стран-гарантов.

Немедленное снабжение оружием Киева, если снова произойдет война.

Обязательное вхождение Украины в единый рынок ЕС в качестве полноценного члена.

"Что чрезвычайно важно – и в части финансирования объемных программ модернизация экономики, и в части отказа от чрезмерных бюрократических процедур на пути входа в ЕС", — написал Подоляк.

Вопрос Крыма

Украина и Россия будут проводить прямые двухсторонние переговоры по крымской проблематике на протяжении 15 лет. Советник главы ОП считает, что это революционное предложение, потому что таким образом Крым возвращается в переговорную повестку, а также позволяет сохранить нынешние юридические трактовки Крыма. Кроме того, Киев и Москва откажутся от взаимной военной эскалации на Крымском полуострове. Михаил Подоляк добавил, что раньше российская сторона отказывалась от этого.

Напомним, 29 марта в Стамбуле прошел новый этап мирных переговоров Украины и России. После них обе стороны заговорили с осторожным оптимизмом. Главным вопросом, в котором стороны нашли точки соприкосновения, стал нейтральным статус Украины при условии международных гарантий безопасности.

Кроме того, после переговоров в Стамбуле, в Минобороны РФ заявили об "кардинальном" сокращении военной активности под Киевом и Черниговом. В российском оборонном ведомстве объяснили такое решение повышением доверия между сторонами, а также переходу договоров в "практическую плоскость".