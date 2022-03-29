Нейтральный статус для Украины. О чем были переговоры с РФ в Стамбуле

После окончания российско-украинских переговоров о мире в Турции стороны впервые заговорили с осторожным оптимизмом — мол, есть надежда договориться. На какие компромиссы могут пойти стороны — в свежем материале Фокуса.

Тема дня — нейтральный статус Украины

Основной пункт, по которому Киеву с Москвой, судя по комментариям обеих сторон, удалось найти точки соприкосновения во время встречи 29 марта в Стамбуле — нейтральный статус Украины при условии международных гарантий безопасности.

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По словам главы украинской делегации, лидера фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамии, Украина предложила заключить новый международный договор, который должны будут подписать и ратифицировать постоянные члены Совбеза ООН, среди которых Франция, США, Великобритания, Россия, а также Турция, Германия, Канада, Польша и Израиль.

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"Мы настаиваем, чтобы это был международный договор, который будут подписывать все гаранты безопасности, который будут ратифицировать, чтобы не повторять ошибку, которая была когда-то в Будапештском меморандуме. Это оказалась просто бумажка, а мы научены сейчас уже очень-очень болезненно. Мы хотим, чтобы это был работающий международный механизм конкретных гарантий безопасности для Украины", — сообщил во время брифинга 29 марта Давид Арахамия.

Украинская сторона настаивает на том, что в новом договоре должно быть указано, что в случае военного конфликта на нашей территории страны-гаранты должны в течение трех дней отреагировать на агрессию.

За скобки предлагают вынести вопросы оккупированного Крыма и ОРДЛО. На эти территории гарантии безопасности распространяться не будут. Кроме того, Украина обещает не пытаться вернуть эти территории военным путем.

В ответ на международные гарантии безопасности Украина обещает: отказаться от размещения иностранных военных баз и военных контингентов, в том числе присутствия иностранных инструкторов на своей территории, не вступать в военно-политические союзы — то есть фактически речь о том, что все договоренности, например, о польско-британско-украинском трио — в прошлом, проводить военные учения на своей территории только при согласии стран-гарантов — а значит Россия сможет заблокировать любые из них.

Как бонус — все гаранты безопасности будут содействовать вступлению Украины в Европейский Союз.

Российская сторона обещала передать все предложения президенту РФ Владимиру Путину. И уже вскоре в российском минобороны заявили о "кардинальном снижении" активности российской армии по киевскому и черниговскому направлениях — войска отступают, а глава российской делегации Владимир Мединский впервые допустил, что встреча Путина и Зеленского реальна — "после подписания договора".

"Предлагаемый формат был следующим: сначала готовится договор, затем договор утверждается переговорщиками, визируется министрами иностранных дел на встрече, после этого обсуждается возможность встречи руководителей государств для подписания этого договора", — отметил Мединский.

Какие последствия могут вызвать переговоры в Стамбуле

"Стамбульский меморандум" — как уже назвали предложенный Киевом международный договор украинские эксперты, в Украине восприняли, мягко говоря, неоднозначно. Некоторые говорят о нем с осторожным оптимизмом, другие называют шагом назад.

Мария Золкина, аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" говорит, если в новом документе речь пойдет только о снабжении нашей страны оружием, в случае новой войны, и возможном закрытии неба на усмотрение стран-гарантов, он ничем не будет отличаться от того, что сегодня имеет Украина.

"Мы не сможем разместить ни одну военную базу на своей территории. Учения с НАТО, подозреваю, так же запретят, поставки оружия в "мирный период" прекратятся, а еще нам нельзя будет вступать ни в какие настоящие военно-политические альянсы", — написала Золкина у себя в Facebook. А директор "Агентства развития Приазовья" Константин Батозский добавляет, что объединить нейтральный статус с гарантиями безопасности без присутствия военной силы со стороны стран-гарантов на нашей территории просто невозможно.

"Любые гарантии безопасности предполагают присутствие на территории меньших государств военной силы больших государств. Это может быть либо индивидуальное, либо коллективное присутствие. Конкретно такой механизм является гарантом сохранности. Другие модальности реализации гарантий безопасности существуют исключительно на бумаге. Как говорится "на этой карусели мы уже катались", — объясняет Батозский.

Как отмечает Александр Чалый — один из официальных переговорщиков от Украины во время сегодняшней встречи делегаций, международные гарантии должны быть четкими и аналогичные 5 статье устава НАТО. Она, напомним, гласит, что нападение на одну страну альянса считается нападением на всех его членов, и все страны участвуют в отражении агрессии.

Это, по словам политолога Олега Постернака, вселяет надежду, что предложение Киева, если оно действительно будет сформулировано по аналогии с 5 статьей устава НАТО, будет куда более серьезные, чем канувший в Лету Будапештский меморандум.

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"В новом коалиционном военно-политическом формате, куда войдут постоянные члены ООН и новые государства — Турция, Польша, Германия и так далее, должна быть продублировала 5 статья устава НАТО. Это означает, что мирное соглашение не будет повторением Будапештского меморандума, не имеющего правовых последствий. Это будут четкие гарантии для Украины", — размышляет Постернак в разговоре с Фокусом.

Эксперт в то же время подчеркивает, что поддаваться миролюбивой эйфории и строить планы на обустройство будущего по-прежнему рано, так как мы продолжаем защищаться, а Россия все еще может подтянуть новые силы для дальнейшей эскалации.

Напомним, переговоры планируют продолжить в видеоформате. Как писал ранее Фокус, на фоне сегодняшней встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле Министерство обороны России приняло решение о "кардинальном" сокращении активности на киевском и черниговском направлениях. В ведомстве такое решение объяснили повышением доверием между сторонами и также переходом переговоров в "практическую плоскость".