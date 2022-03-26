На кону — мировой порядок. 5 мыслей Юваля Ноя Харари о последствиях агрессии России

Знаменитый израильский историк рассказал, почему наша цивилизация может скатиться в "джунгли", в чем главные ошибки Путина и как сделать Украину процветающей демократической страной.

Вторжение России в Украину анализируют не только военные эксперты. Мыслители всего мира размышляют о различных аспектах войны — политических, экономических, культурных. Свой взгляд на глобальную перспективу и последствия нынешних событий раскрыл и Юваль Ной Харари, один из самых популярных историков в мире, автор книг Sapiens, Homo Deus и других. Выводами он поделился с американским публицистом Сэмом Харрисом, ведущим подкаста Making Sense.

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Российское вторжение — угроза мировому порядку

Российское вторжение в Украину угрожает не только западной цивилизации, под угрозой весь мировой порядок. Эта агрессия ставит под вопрос саму способность человечества справляться с угрозами XXI века, включая изменение климата или технологии массового разрушения. Проблема войны в Украине глобальная, поскольку касается глубинного представления о том, что в современном мире одна страна не может завоевать другое, суверенное государство.

[ + – ] Когда случилась аннексия Крыма, мировое сообщество восприняло это как исключительное событие, которое больше не повторится

Важно

Бомба Путина. Применение ядерного оружия в Украине приведет к войне НАТО и России

В последние несколько поколений установилось правило, что, независимо от правящего режима, страны не могут завоевывать друг друга. Хотя на протяжении истории человечества это была обычная вещь. Откройте любой учебник истории — и вы увидите, как римляне, монголы, да те же русские захватывали и покоряли соседние страны — так создавались все империи на земле. Но в последнее время установился новый мировой порядок — никто не осмеливался на завоевания, даже если это был какой-нибудь диктатор или военная хунта в Южной Америке. Думаю, это одна из причин шоковой волны, накрывшей сейчас мир.

Ведь если Путину позволят победить, это станет новой нормой в мире, и страны снова начнут нападать друг на друга.

Когда случилась аннексия Крыма, мировое сообщество восприняло это как исключительное событие, которое больше не повторится. Но нынешняя война показывает, что российская агрессия становится паттерном, шаблоном, который может повториться в любом другом месте. Да, в наше время есть гражданские войны, перипетии которых не очень беспокоят мир. Однако в последние десятилетия еще не было такого, чтобы одна страна пыталась стереть с лица земли другую — вот что сейчас в центре внимания. В этом самое большое отличие войны в Украине от гражданских войн. Так человечество может вернуться в состояние "джунглей", когда сосед в любой момент может напасть и покорить нас.

Война в Украине и гонка вооружений

Подтверждением того, что в последнее время человечество живет действительно в мире, а не в состоянии "отсутствия войны", как это было во все предыдущие эпохи, являются военные бюджеты стран. В мире средний оборонный бюджет составляет 6-7% от общего, в Европе — около 3%. В прошлом бюджет любого короля, императора или султана преимущественно расходовался на содержание армии, флота и крепостей, а не на образование или медицину.

Путин и агрессия России разбивают современное представление о мире и заставляют государства задуматься, что "джунгли" рядом. И это угроза не только для Украины или Польши. Вы увидите, что оборонные бюджеты стран по всему миру будут резко увеличены. Это значит, что на образование и медицину будут тратить меньше, что сотрудничество в глобальных вопросах вроде изменения климата будет сокращено.

Объединенный Запад. В чем ошибся Путин и какие уроки можно извлечь из ситуации в Украине

Мне кажется, что у нынешней войны есть позитивный потенциал. Это настолько большой шок, что Европа и США реагируют на агрессию совместно и мощно — это казалось невозможным еще месяц назад. Мы видим нейтральную Швейцарию, которая присоединяется к санкциям, Финляндию, которая отправляет Украине вооружение, Германию, которая немедленно удваивает свой оборонный бюджет.

Я думаю, Путин глубоко просчитался в двух вещах.

Один его просчет — представление об украинцах, которых он считал русскими и ожидал, что они примутся бросать цветы на русские танки. А они бросают коктейли Молотова.

Второй просчет Путина касается Запада: если бы он не делал ничего, а просто ждал, то в ближайшие годы мог бы увидеть разделение Европы и США под весом внутренних конфликтов и культурной войны. Но своими собственными руками Путин объединил их, дал им шанс спастись.

[ + – ] Представители терробороны тренируются бросать коктейли Молотова в Житомире, 1 марта 2022 г. Фото: УНИАН

На глобальном уровне позитивным последствием войны может быть "зеленый Манхэттенский проект", который остановит зависимость мира от нефти и газа, продажа которых поддерживает российскую военную махину. Также это может быть конец культурной войны на Западе, поскольку, как оказывается, есть гораздо большие угрозы в мире, чем вопрос "кто в какой туалет может ходить".

О ядерном оружии. Несет ли война в Украине ядерную угрозу

Одним из условий современного мира было то, что страны не нападают друг на друга из-за угрозы применения ядерного оружия. Если эта норма уже не действует, то мы можем увидеть распространение атомных бомб. Это будет происходить не только в Иране и других странах, которые обычно в этом подозревают, но и в Германии, к примеру. Немцы могут прийти к идее о том, что им нужны ядерные бомбы, чтобы защитить себя и соседние страны.

Важно

Бомба Путина. Применение ядерного оружия в Украине приведет к войне НАТО и России

Представьте, что в тех странах, где уже есть ядерное вооружение, придут к власти праворадикалы и популисты. Какой-нибудь Трамп разлива 2022 года в США, Марин ле Пен во Франции и фанат Брекзита в Великобритании. Сможет ли Германия доверять таким союзникам по НАТО? Вероятно, нет, поэтому ей тоже нужно ядерное оружие. К таким же умозаключениям могут прийти Япония, Южная Корея и другие страны. Это невероятно опасно, ведь чем больше пальцев у красных кнопок, тем больше вероятность, что кто-нибудь такую кнопку нажмет с ужасающими последствиями для человечества.

Что будет после войны

Большой вопрос после окончания войны будет в том, как восстановить обстановку, особенно в Европе. У ЕС есть достаточно средств и власти, чтобы превратить Украину в процветающую демократическую страну с помощью разнообразных инвестиций. Это касается не только восстановления жилья, дорог и больниц. Это касается создания исследовательских центров, производства. Это станет большим вызовом Путину, которому надо будет объяснить бедному населению России, почему Украина процветает, а Россия — нет.

[ + – ] Путину придется объяснить бедному населению России, почему Украина процветает, а Россия — нет Фото: РБК

Россия — богатейшая страна в мире по природным ресурсам, однако ее граждане бедны и не имеют хорошего социального обеспечения. Ответ очевиден — государственные деньги потрачены на танки, а российская экономика по объему меньше, чем итальянская. Оборонный бюджет России держится в тайне, однако по разным оценкам на него приходится 11-35% от всего госбюджета.

В этом отношении для человека из любой страны ключевой вопрос — в какой стране он хочет жить? В такой стране, как Россия, которая тратит как минимум десятую часть бюджета на вооружение? Думаю, что все скажут — нет, не в такой стране мы хотим жить.