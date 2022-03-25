Бомба Путина. Применение ядерного оружия в Украине приведет к войне НАТО и России

После того, как Путин привел свои ядерные силы в боевую готовность, на Западе обсуждают, насколько вероятна ядерная агрессия РФ и достаточно ли этого для того, чтобы НАТО вступило в войну с Россией.

На днях возможность применения ядерного оружия в Вашингтоне обсуждали сенаторы. Почти все они склоняются к тому, что даже удар не по странам Альянса включит НАТО в войну. Фокус собрал комментарии сенаторов, а также европейских политиков и экспертов

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Если радиация пойдет на Польшу – это нападение на НАТО

22 марта сенаторы услышали секретный отчет о возможности применения президентом России "небольшой точечной ядерной бомбы", сообщает NBC News и приводит некоторые комментарии.

Марко Рубио (вице-председатель сенатского комитета по разведке, штат Флорида, Республиканская партия)

По его мнению, такое нападение может вынудить союзников по НАТО, в том числе Соединенные Штаты, призвать к коллективной обороне в соответствии со статьей 5 устава Альянса и нанести ответный удар по России — особенно если ядерные осадки будут дрейфовать через украинскую границу и убивать или заражать мирных жителей, проживающих в Польше или других странах НАТО.

"Поскольку вы взорвете ядерное оружие на территории Украины, это приведет к распространению радиоактивных материалов, которые потенциально могут пересечь границы. Если через польскую границу перелетит радиоактивный материал, они будут утверждать, что подверглись нападению".

"Радиация убивает людей, создает долгосрочные проблемы со здоровьем, опасность в этом процессе всегда заключается в том, что… кто-то сделает что-то, что, по их мнению, не будет пересекать черту. Но люди, на которых они нацелены, считают, что это переходит определенную черту. Вот как вы оказываетесь в эскалации".

"Их военная доктрина, которую они применяли, предполагает, что если они проиграют войну с обычными вооружениями НАТО, они взорвут ядерное оружие или даже применят его против войск НАТО, чтобы обострить ситуацию и заставить всех сесть за стол переговоров".

Тэмми Дакуорт (подполковник, "Пурпурное сердце" в войне в Ираке, штат Иллинойс, Демократическая партия)

Сенатор Тэмми Дакворт, работающая в Комитете по вооруженным силам, соглашается с Рубио: "Если произойдут какие-либо последствия этого [ядерного удара], я считаю, что это можно будет считать атакой на союзников по НАТО.

Дакворт говорит, что ей нужно подробнее изучить этот вопрос, прежде чем комментировать такую ​​деликатную тему. Но статья 5 предусматривает, что нападение на любую страну НАТО является нападением на всех ее членов.

[ + – ] Так выглядит ядерный гриб при взрыве бомбы малой мощности (1-10 кт). Испытания в штате Невада, США Фото: Википедия

Джек Рид (председатель комитета Сената по делам вооруженных сил, штат Род-Айленд, Демократическая партия)

"Я думаю, что это [применение ядерного оружия] приведет нас туда, где мы не были со времен Нагасаки, когда настоящее ядерное устройство было преднамеренно взорвано в рамках военной кампании, даже если оно не было направлено против конкретных целей. Это пересечение огромной красной линии. И я думаю, весь мир был бы не просто шокирован, а убежден в безответственности Путина".

Мур Капито (Западная Вирджиния, Республиканская партия)

Сенатор, которая 19-20 марта посетила Польшу и Германию, чтобы поговорить с украинскими беженцами и американскими военнослужащими, заявила, что не существует такой вещи, как "маленькая" ядерная бомба.

Такое оружие нанесет региону "поколенческий ущерб", заявила Капито, ранее возглавлявшая подкомитет Сената по чистому воздуху и ядерной безопасности.

Также в своей речи сенатор заявила: "Это несправедливая война, и, похоже, нет такого зверства, которое Владимир Путин не хотел бы совершить.

"Путин переоценил свои способности, свою армию, свои способности… По его словам, все должно было закончиться через три дня. И он сильно недооценил волю украинского народа и волю не просто жить, а жить свободно", — сообщает сайт сенатора.

Линдси Грэм (штат Южная Каролина, Республиканская партия, кавалер Ордена князя Ярослава Мудрого III степени)

Высказывания сенатора о войне в Украине приводит официальный сайт.

"Я пока не за бесполетную зону НАТО, я не за участие американских сухопутных войск. Но я за повышение боеспособности украинских военных, которые сражаются как тигры, и мы не можем позволить Путину определять, что нам делать. Итак, моим коллегам-демократам: я доверяю Зеленскому больше, чем вам. Дайте им чертовы МиГи. Проблема в нас, а не в поляках. Давайте пойдем ва-банк".

"Если Путин применит тактическое ядерное оружие на территории Украины, я буду считать это нарушением пятой статьи, потому что радиация пойдет за пределы Украины и загрязнит наших союзников по НАТО. Таким образом, ядерный взрыв на Украине затронет всех членов НАТО в регионе, и я бы считал это событием статьи 5: удар по самому НАТО. Если он применит химическое оружие, я сочту это причиной для изменения запрета на полеты".

"Единственное, что я могу сказать вам о Путине: когда он слышит, что вы его боитесь, что вы не хотите его злить, это как укол стероидов. Чего он боится, так это не великолепной речи Зеленского (а это была великолепная речь), а "Джавелинов", "Стингеров" и МиГов. Когда ты бьешь его по носу, это лучший способ справиться с этим парнем".

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Путин не боится западного ядерного оружия, а Запад – боится российского

По разрушительной силе гиганты холодной войны затмили американскую атомную бомбу, разрушившую Хиросиму. Самый большой испытательный взрыв, контролированный в Вашингтоне был в 1000 раз сильнее. В Москве — в 3000 раз. С обеих сторон идея заключалась в том, чтобы сдерживать удары угрозами широкомасштабного возмездия — с гарантированным взаимным уничтожением.

Есть опасения, что, если Путин почувствует себя загнанным в угол, он может решить взорвать одно из своих меньших ядерных вооружений, нарушив табу, установленное 76 лет назад после Хиросимы и Нагасаки, — пишет издание The Economic Times

"Шансы невелики, но растут, — сказал Ульрих Кун, ядерный эксперт из Гамбургского университета и Фонда Карнеги за международный мир. Запад усиливается, а Путин может стрелять из оружия по необитаемым районам, а не по войскам, говорит Кун. В исследовании 2018 года он изложил кризисный сценарий, в котором Москва взорвала бомбу над отдаленной частью Северного моря, чтобы сигнализировать о грядущих смертоносных ударах.

"Ужасно говорить об этих вещах, — отмечает Кун в интервью. — Но мы должны учитывать, что это становится возможным".

Моделирование, разработанное экспертами Принстонского университета, начинается с того, что Москва производит предупредительный ядерный выстрел; НАТО отвечает небольшим ударом, и в результате последовавшей за этим войны в первые несколько часов погибает более 90 миллионов человек.

Никакие договоры о контроле над вооружениями не регулируют меньшие боеголовки, иногда известные как тактическое или нестратегическое ядерное оружие, поэтому ядерные сверхдержавы производят и развертывают их столько, сколько захотят. По словам Ганса М. Кристенсена, директора проекта ядерной информации в Федерации американских ученых, частной группы в Вашингтоне, в России их около 2000. А у Соединенных Штатов в Европе их около 100, и это число ограничено внутриполитическими спорами и политическими сложностями размещения их среди союзников по НАТО.

Кун из Гамбургского университета рассказывает, что после оборонительных учений 1990-х годов российская армия перешла к отработке наступательной модели в 2000-х годах, когда частично восстановила свою былую мощь. Одновременно со своей новой наступательной стратегией Россия приступила к модернизации своих ядерных сил, в том числе менее разрушительного вооружения. Как и на Западе, некоторые боеголовки имели переменную мощность взрыва, которую можно было увеличивать или уменьшать в зависимости от военной ситуации. Центральным элементом нового арсенала стал "Искандер-М", впервые развернутый в 2005 году. Мобильная пусковая установка может запускать две ракеты, которые пролетают примерно 300 миль. Ракеты могут нести как обычные, так и ядерные боеголовки. По российским данным, наименьший ядерный взрыв этих ракет примерно в треть меньше, чем у бомбы, сброшенной на Хиросиму.

В 2010 году Барак Обама, давно выступавший за "безъядерный мир", решил модернизировать и усовершенствовать оружие НАТО, превратив его в "умные" бомбы с маневренными стабилизаторами, что сделало их наведение очень точным. Это, в свою очередь, дало возможность планировщикам войны возможность снизить переменную взрывную силу оружия всего до 2% от мощности бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Джо Байден во время предвыборной кампании назвал менее мощную боеголовку "плохой идеей, которая сделала бы президентов более склонными к ее использованию".

В тоже время министр обороны Великобритании Бен Уоллес пытается развеять опасения по поводу ядерной войны, заявив, что, хотя он и понимает опасения, эти формулировки представляют собой "битву риторики", — рассказывает о его заявлениях Independent.

Позже министр сказал BBC Breakfast: "В основном речь идет о том, что Путин выложил это на стол, просто чтобы напомнить людям, напомнить миру, что у него есть сдерживающий фактор. На данный момент это часть риторики, которую разворачивает президент Путин, и нам просто нужно убедиться, что мы реагируем на нее должным образом".

А вот Том Тугендхат, депутат английского парламента от Консервативной партии, председатель комитета по иностранным делам, рисует более мрачную картину. Он заявил, что Россия рассматривает ядерное оружие на поле боя просто как "большую вспышку" и может отдать военный приказ на его применение.

Но самую жесткую мысль высказала эксперт Патриция Льюис, директор программы международной безопасности аналитического центра Chatham House: "Теперь он [Путин] перешел в боевую ситуацию, он может [начать ядерную атаку]. Но как он поступит? Мы не знаем. Это проблема. Конечно, он хочет нас напугать. И я думаю, Россия давно поняла, что Запад боится российского ядерного оружия гораздо больше, чем Россия боится западного ядерного оружия, и я думаю, что это правда".

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