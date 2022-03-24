В РФ угрожают использовать ядерное оружие в случае "провокаций" НАТО - Sky News

Заместитель постпреда РФ при ООН заявил, что Альянс не должен "вмешиваться и угрожать" России, и стоит учитывать "возможные последствия такого поведения".

РФ сохраняет за собой право использовать ядерное оружие, если страну-агрессора "спровоцирует" НАТО. Об этом заявил представитель РФ в ООН Дмитрий Полянский, сообщает Sky News.

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На вопрос журналиста об использовании ядерного оружия против всего мира, Дмитрий Полянский ответил: "Если НАТО спровоцирует Россию, если Альянс нападет на РФ — то почему бы и нет, ведь мы ядерная страна".

Кроме того, спикер акцентировал, что "не стоит угрожать РФ и пытаться вмешиваться":

"Не думаю, что правильно об этом говорить, но и угрожать России и вмешиваться не стоит. Ведь когда вы имеете дело с ядерным государством — вы должны просчитать возможные последствия вашего поведения".

Полянский также не согласился с заявлением правительства США о том, что российские оккупанты совершают военные преступления на территории Украины. Он подытожил: "я верю в одно, а вы — в другое". Также Полянский сделал заявление о том, что "Украина атакует собственные дома и мирных жителей:

"Они не были мишенью. Мы с самого начала говорили, что наши военные не представляют угрозы для гражданского населения Украины".

Ранее Twitter заблокировал аккаунт Дмитрия Полянского. Блокировка связана с записью от 9 марта, в которой зампостпред РФ объяснил, что российские войска нанесли авиаудар по роддому из-за того, что в нем "украинские националисты устроили огневую точку".

Кроме того, ранее Полянский обвинил Польшу в нарушении международных норм. Дипломат Полянский также отбросил обвинения в том, что Россия и Беларусь помогают нелегальным беженцам добраться на границу с Евросоюзом.