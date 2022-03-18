Twitter заблокировал аккаунт заместителя постпреда РФ при ООН

Представитель РФ в ООН Дмитрий Полянский в своем посте пытался оправдать войска РФ, которые разбомбили роддом в Мариуполе.

Соцсетть Twitter заблокировала аккаунт первого заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Блокировка связана с записью от 9 марта, в которой зампостпред РФ объяснил, что российские войска нанесли авиаудар по роддому из-за того, что в нем "украинские националисты устроили огневую точку".

Полянский объяснил, что, по мнению администрации Twitter, публикация в сети микроблогов нарушала правила, которые запрещают участие в целенаправленной травле, подстрекательстве других к участию в ней, включая пожелания физического вреда.

"Не знаю, что курят эксперты Тwitter, который раньше мне представлялся серьезной компанией", — прокомментировал блокировку своего поста Полянский, по словам которого, врачи и пациенты покинули больницу, поэтому утверждения о жертвах — фейк.

По словам представителей мариупольских властей, официально подтверждены 17 пострадавших от авиаудара, среди них персонал роддома и роженицы.

Авиаудар на детскую больницу и роддом в центре Мариуполя произошел во время режима тишины.

Впоследствии от полученных ранений скончалась беременная девушка, которая во время обстрела находилась в роддоме. Корреспондент "Голоса Америки" Ася Долина объяснила, что не выжил и неродившийся ребенок девушки, которую на носилках выносили из разрушенного здания.

Ранее Фокус сообщал, что ВС РФ сбросили сверхмощную бомбу на театр в Мариуполе, где находились сотни людей и маленькие дети. В местной мэрии назвали произошедшее целенаправленным уничтожением.