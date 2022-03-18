Twitter заблокував акаунт заступника постпреду РФ при ООН

Представник РФ в ООН Дмитро Полянський у своєму пості намагався виправдати війська РФ, які розбомбили пологовий будинок у Маріуполі.

Соцмережа Twitter заблокувала обліковий запис першого заступника постпреда РФ при ООН Дмитра Полянського. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Блокування пов'язане із записом від 9 березня, у якому зампостпред РФ пояснив, що російські війська завдали авіаудару по пологовому будинку через те, що в ньому "українські націоналісти влаштували вогневу точку".

Полянський пояснив, що, на думку адміністрації Twitter, публікація в мережі мікроблогів порушувала правила, які забороняють участь у цілеспрямованому цькуванні, підбурюванні інших до участі в ній, включаючи побажання фізичної шкоди.

"Не знаю, що курять експерти Тwitter, який раніше мені представлявся серйозною компанією", — прокоментував блокування свого посту Полянський, за словами якого лікарі та пацієнти залишили лікарню, тому твердження про жертви — фейк.

За словами представників маріупольської влади, офіційно підтверджено 17 постраждалих від авіаудару, серед них персонал пологового будинку та породіллі.

Авіаудар на дитячу лікарню та пологовий будинок у центрі Маріуполя стався під час режиму тиші.

Згодом від отриманих поранень померла вагітна дівчина, яка під час обстрілу перебувала в пологовому будинку. Кореспондент "Голосу Америки" Ася Доліна пояснила, що не вижила і ненароджена дитина дівчини, яку на ношах виносили зі зруйнованої будівлі.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗС РФ скинули надпотужну бомбу на театр у Маріуполі, де перебували сотні людей та маленькі діти. У місцевій мерії назвали подію цілеспрямованим знищенням.