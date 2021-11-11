"Абсолютный позор": РФ обвинила Польшу в нарушении международных норм из-за вытеснения мигрантов

Российский дипломат Дмитрий Полянский также отбросил обвинения в том, что Россия и Беларусь помогают нелегальным беженцам добраться на границу с Евросоюзом.

Польша своими действиями в отношении мигрантов на границе с Беларусью нарушает международные нормы. Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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По его словам, у Москвы накопилось множество вопросом к странам Европейского Союза из-за ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе.

Первый заместитель постпреда РФ обвинил Польшу в нарушении международных норм после того, как пограничники пытались оттеснить нелегальных мигрантов обратно на территорию Беларуси.

"Есть много случаев, когда польские и литовские пограничники били мигрантов и оттесняли их обратно на белорусскую территорию. Это абсолютный позор и полное нарушение любых возможных международных конвенций и норм", — заявил Дмитрий Полянский накануне рассмотрения вопроса беженцев в Совбезе ООН.

Зампостпреда РФ отбросил обвинения в том, что Москва и Минск помогают добираться нелегальным мигрантам на границу с Польшей. Дмитрий Полянский также назвал полеты российских самолетов в приграничном районе "ответом на массивное наращивание польских вооруженных сил".

"У нас есть обязательства в рамках союза России и Беларуси и в рамках ОДКБ", — подытожил дипломат, отвечая на вопрос о задействовании авиации возле границы с Польшей.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий обвинил Владимира Путина и Александра Лукашенко в создании миграционного кризиса на границе. По словам политика, Россия и Беларусь используют нелегальных мигрантов для дестабилизации ситуации в Польше.

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович назвал мигрантов новым оружием Путина и предупредил, что ситуация на границе может быть отвлекающим маневром для дальнейшего удара по Украине.